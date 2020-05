La nostalgia de Iniesta: el emotivo video en el que recuerda su última noche con el Barcelona y no puede contener las lágrimas

View this post on Instagram

Dos años de un día que nunca olvidaré… Una vez más, el mayor de los placeres fue haber vivido todo lo que viví y haberlo compartido con todos vosotros! 🔵🔴😊😢❤️ @fcbarcelona ⁣ ⁣ この二年で、この日は忘れられない一日となりました。自分の経験と、それをみんなと共有できたのが、一番素晴らしいことでした! 🔵🔴😊😢❤️