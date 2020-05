La reanudación de la Bundesliga sufre un revés con tres positivos en el Colonia

“Todos los miembros del plantel y del cuerpo técnico del FC Colonia, fueron controlados el jueves al covid-19. Tres personas dieron positivo, pese a ser asintomáticos”, declaró el club en un comunicado.

El club “no confirmará los nombres” de los infectados para “respetar la privacidad de los afectados”.

“Después de una valoración de los casos por parte de las autoridades sanitarias competentes, estas tres personas han sido puestas en cuarentena durante 14 días en sus domicilios”, precisó el club en su comunicado.

Pese a la detección de estos positivos, el Colonia anunció que continuará con los entrenamientos planificados con el objetivo de reanudar la temporada.

La Liga Alemana de Futbol (DFL) anunció el miércoles que los clubes de la Bundesliga habían comenzado a realizar test a sus jugadores y técnicos en vistas a reanudar el campeonato el 9 de mayo próximo, aunque antes debía recibir la autorización del gobierno del país.

