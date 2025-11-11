Lamine Yamal es desconvocado de la Selección de España y se perderá los últimos partidos de la eliminatoria

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) anunció la desconvocatoria de Lamine Yamal para los partidos de España ante Georgia y Turquía, correspondientes a la fase final de la eliminatoria europea.

La decisión se tomó después de que el jugador del FC Barcelona se sometiera a un tratamiento de radiofrecuencia para atender molestias en el pubis sin informar previamente a los servicios médicos de la selección.

La situación generó un fuerte malestar en la Federación de Fútbol Española, que emitió un comunicado expresando su descontento por la forma en que se manejó el caso.

Los servicios médicos de la Federación Española manifestaron su molestia en un comunicado oficial:

"Los Servicios Médicos de la RFEF desean expresar su sorpresa y malestar tras conocer a las 13:47 horas del lunes 10 de noviembre, día del inicio de la concentración oficial con la selección nacional, que el jugador Lamine Yamal había sido sometido a un procedimiento invasivo de radiofrecuencia para el tratamiento de sus molestias en el pubis esa misma mañana".

La Federación señaló que el procedimiento se realizó sin comunicación previa al cuerpo médico de la selección, y que solo tuvieron conocimiento de los detalles a través de un informe recibido a las 22:40 horas del mismo lunes, en el que se recomendaba reposo de 7 a 10 días.

"Ante esta situación, y priorizando en todo momento la salud, seguridad y bienestar del jugador, la Real Federación Española de Fútbol ha tomado la decisión de liberar al deportista de la presente convocatoria", agregó el comunicado.

Aunque el comunicado de la RFEF no menciona directamente al FC Barcelona, en la Federación existe un evidente disgusto con la forma en que el club catalán manejó la situación. Consideran que el Barcelona debió haber informado con anticipación sobre el tratamiento previsto para Lamine Yamal, en lugar de realizarlo el mismo día de la concentración con la selección.

La desconvocatoria de Lamine Yamal representa una baja sensible para España en estos compromisos finales de la eliminatoria, pero la Federación optó por priorizar la salud del futbolista de 17 años, quien viene siendo una de las grandes figuras del fútbol europeo.