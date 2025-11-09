VIDEO | Así fue la jugada polémica que el Real Madrid reclamó como penalti ante el Rayo Vallecano

El Real Madrid empató 0-0 en su visita al Rayo Vallecano, en un partido intenso, trabado y con mucha disputa en el medio campo. El conjunto de Xabi Alonso dominó la posesión, generó las mejores oportunidades, pero volvió a evidenciar su falta de contundencia en los metros finales. El empate deja al cuadro blanco con 31 puntos, todavía líder, aunque con la sensación de haber dejado escapar una victoria que parecía posible.

El encuentro en Vallecas fue una auténtica batalla táctica. El Rayo, fiel a su estilo, se plantó con orden y carácter ante el líder del torneo, impidiendo que el Madrid impusiera su ritmo. En la medular, el partido se jugó con mucha intensidad: Valverde y Bellingham intentaron imponer condiciones, pero el conjunto local cerró espacios y forzó al error constantemente.

La polémica llegó en la primera parte, cuando Jude Bellingham cayó dentro del área tras un evidente agarrón de Chavarría. El inglés intentó rematar de cabeza, pero el defensor del Rayo se colgó de él, impidiendo su movimiento. La jugada continuó con un disparo de Vinícius Jr., que fue detenido por Stole Dimitrievski, sin que el árbitro ni el VAR sancionaran el penalti.

Tras el encuentro, las redes sociales se llenaron de reclamos de los aficionados madridistas, quienes consideran que la acción sobre Bellingham debió ser revisada. Incluso el exárbitro Iturralde González, analista arbitral de Carrusel Deportivo, afirmó que “el agarrón es claro y suficiente para señalar penal”. Sin embargo, la jugada pasó inadvertida para el colegiado principal.

En lo futbolístico, el Real Madrid tuvo las ocasiones más claras, especialmente en los pies de Kylian Mbappé y Vinícius Jr., quienes lo intentaron por todos los medios, aunque sin precisión en el último toque. El equipo merengue controló el balón, pero le faltó claridad en el área rival, donde el Rayo se defendió con mucha disciplina.

Por su parte, el conjunto local volvió a demostrar su fortaleza como anfitrión. Con un planteamiento ordenado y un trabajo defensivo impecable, el Rayo Vallecano resistió los embates del Madrid y sumó un punto valioso ante uno de los grandes de la liga. Su arquero Dimitrievski fue una de las figuras, con intervenciones determinantes que mantuvieron el cero en el marcador.

No me voy a quejar de los árbitros en un partido en el que los jugadores han ido andando y no han merecido ganar.



Alonso, visiblemente frustrado al final del encuentro, reconoció que su equipo “hizo méritos para ganar y que Vallecas es muy exigente siempre”. El técnico español también evitó profundizar en la polémica arbitral, aunque dejó entrever su malestar por las decisiones que pudieron cambiar el rumbo del partido.

Con este resultado, el Real Madrid se mantiene como líder del campeonato, pero ve cómo el Barcelona podría acercarse en la tabla si logra vencer al Celta de Vigo. En cambio, el Rayo celebra un punto que le permite seguir sumando y consolidarse como uno de los equipos más competitivos en casa. Un empate con sabor amargo para los blancos, que se marchan de Vallecas con más preguntas que certezas.