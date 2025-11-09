El Real Madrid deja puntos en su visita a Vallecas y empata sin goles ante el Rayo

El Real Madrid no pudo pasar del empate en su visita al Estadio de Vallecas, donde el Rayo Vallecano firmó una actuación sólida y disciplinada para detener a un líder que lo intentó de todas las formas posibles, pero sin éxito. El marcador final 0-0 reflejó la intensidad de un encuentro muy disputado en el medio campo, en el que las oportunidades claras fueron escasas y el orden defensivo prevaleció.

Desde los primeros minutos, el conjunto blanco buscó imponer su ritmo. Kylian Mbappé y Vinicius Jr. fueron los más incisivos en ataque, generando desequilibrio por las bandas, pero cada intento fue neutralizado por una defensa de los locales bien plantada. El conjunto local, consciente de la dificultad del reto, apostó por la solidez y por aprovechar las transiciones rápidas, aunque sin lograr inquietar con peligro real al marco merengue.

En la segunda parte, el guion no cambió demasiado. Los dirigidos por Xabi Alonso movieron el banquillo en busca de frescura, con el ingreso de Rodrygo y Dani Ceballos, pero el muro de la portería local se mantuvo firme. Las aproximaciones del Madrid carecieron de precisión en los últimos metros, y el guardameta local respondió con seguridad cuando fue exigido.

El Rayo, lejos de conformarse, trató de sorprender en algunos contragolpes, pero sin encontrar el golpe final. Su planteamiento defensivo fue impecable, y el esfuerzo le permitió contener a una de las delanteras más temidas del campeonato.

Con este empate, el Real Madrid alcanza los 31 puntos y se mantiene como líder de LaLiga, aunque dejó escapar una buena oportunidad para ampliar su ventaja en la cima. El resultado deja también una sensación de frustración en el equipo merengue, que no logró plasmar en goles su dominio territorial.

Para el Rayo Vallecano, en cambio, el punto tiene sabor a victoria. Logró frenar al líder y confirmar su fortaleza en casa, sumando ante uno de los rivales más potentes del torneo. Su entrega y orden táctico fueron clave para conseguir un resultado que refuerza la moral del conjunto dirigido por Íñigo Pérez.

En una jornada marcada por la paridad en el Real Madrid queda a la espera del duelo del Barcelona a las 14:00 horas para marcar la diferencia de puntos en la tabla de posiciones luego de la jornada 12.