Finalizó otro grupo más en la Eurocopa 2024, con menos lucidez porque se vio un doble empate sin goles y la peculiaridad es que dos selecciones terminaron igualadas en todas las estadísticas.

Dinamarca y Eslovenia llegaron en la última jornada del Grupo C empatados a todo. Hasta los puntos de la fase de clasificación y se dio a prueba un poco conocido criterio de desempate.

Ambas empataron a uno sus dos primeros partidos y en el enfrentamiento directo, por lo que sumaban dos goles a favor y dos goles en contra. Con los 0-0 de la última jornada, se mantenía todo igual menos el tema de las tarjetas.

La Uefa dio a conocer en un documento oficial en su página web el punteo en caso de haber desempate por tarjetas: tres puntos por roja, uno por amarilla y tres por doble amarilla. En la previa del partido, Eslovenia sumaba cinco y Dinamarca, cuatro.

Los eslovenos también arrastraban una a Novakovic, un miembro de su cuerpo técnico. Porque sí, cuentan igual que las amonestaciones a un futbolista, tal y como se recoge en las bases de la competición.

En la primera mitad, se igualó la historia. Vio una cartulina el esloveno Janza y dos los daneses Wind y Hjulmand. Empate a seis; en la segunda parte, aguantó la igualdad hasta el minuto 72, cuando Bijol, de Eslovenia, fue amonestado.

Por esta tarjeta amarilla, Eslovenia se posicionó en el tercer lugar, y aunque por la diferencia de goles tengan una plaza casi asegurada tendrán que esperar la finalización de los grupos para conocer a su rival.

Por otro lado, los daneses se posicionaron segundos y se enfrentarán a Alemania en los octavos de final.

