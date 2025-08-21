Leagues Cup | Así quedan las semifinales, tras la eliminación de los equipos de la Liga MX a manos de la MLS

El Inter Miami, sin el lesionado Lionel Messi, venció por 2-1 a los Tigres UANL, en un encuentro de la ronda de los ocho mejores que se definió por un doblete del uruguayo Luis Suárez.

Suárez fue la figura de un Miami que no tuvo a Messi en la convocatoria y que, aun así, le ganó a los felinos, con una de las mejores plantillas de México.

El encuentro tuvo un final de infarto. El primer tiempo acabó 1-0 en favor de los estadounidenses, que se adelantaron al minuto 23 con la primera diana de Luis Suárez.

En la segunda mitad, Tigres creció hasta encerrar al Inter Miami en su campo, lo que le permitió a Correa descontar y cuando todo apuntaba a que los felinos marcarían una vez más, una mano en el área de un defensor le permitió al artillero uruguayo sentenciar la victoria de 2-1.

En otro duelo, el guardameta peruano Pedro Gallese guió la victoria en penaltis (5-6) del Orlando City contra del Toluca, campeón mexicano, luego de que ambos cuadros empataran sin goles en el tiempo regular.

Gallese, portero titular de la selección Blanquirroja, atajó dos lanzamientos en la tanda y acertó en el turno decisivo de la serie para mandar a su cuatro a las semifinales, en las que se encontrará con el Inter Miami.

En la serie de penaltis, ninguno de los dos equipos falló sus primeros cinco lanzamientos. Sin embargo, en el sexto, apareció Gallese para neutralizar el turno del argentino Nicolás Castro y el séptimo, de Juan Pablo Domínguez, tras lo cual marcó el 5-6 definitivo que le dio el pase a su conjunto.

También, el Seattle Sounders y el Puebla igualaron sin anotaciones en el tiempo regular y en los penaltis, los estadounidenses ganaron 4-3, luego de que Ricardo Marín y el chileno Nicolás Díaz fallaron por la franja.

El Sounders se medirá en las semifinales al LA Galaxy, que en el último turno del día derrotó por 2-1 a los Tuzos del Pachuca, gracias a un autogol de Daniel Aceves y un tanto del alemán Marco Reus, que tan solo fue contrarrestado por el brasileño Alemao, en el tiempo de descuento.

Es la segunda edición consecutiva que las semifinales son integrada solo por clubes de la MLS en el torneo que reparte tres plazas para la Copa de Campeones de la Concacaf.

Resultados cuartos de final

Inter Miami 2-1 Tigres

Toluca 0 (5) - 0 (6) Orlando City

Seattle 0 (4) – 0 (3) Puebla

LA Galaxy 2-1 Pachuca

Semifinales Leagues Cup

Miércoles 27 de agosto