Leagues Cup: sancionan al guardaespaldas de Messi tras altercado con futbolistas del Atlas

La Leagues Cup tomó medidas disciplinarias este viernes tras el tenso episodio ocurrido al finalizar el duelo entre Inter Miami y Atlas, correspondiente a la segunda jornada del torneo que se disputa entre clubes estadounidenses y mexicanos.

La competencia confirmó la suspensión de un miembro de la delegación del club estadounidense por conducta inapropiada, aunque el protagonista del hecho es ampliamente conocido por el público: Yassine Cheuko, guardaespaldas personal de Lionel Messi.

El incidente se dio tras el triunfo de Inter Miami por 2-1 ante el cuadro mexicano. Mientras los jugadores comenzaban a retirarse del terreno de juego, Cheuko ingresó al césped sin la acreditación correspondiente e intentó escoltar a Messi fuera del campo. Durante su irrupción, empujó a dos futbolistas de Atlas, lo que provocó un ambiente de tensión innecesario tras un partido intenso.

La organización del torneo, en su comunicado oficial, fue enfática al señalar que el miembro del equipo de seguridad violó los protocolos al ingresar sin credencial a un área restringida. Aunque no se menciona a Cheuko por nombre, distintas fuentes confirmaron que se trata del popular escolta que acompaña a Messi desde su llegada a la MLS.

“Después del partido entre Inter Miami CF y Club Atlas, un miembro de la delegación mostró una conducta inapropiada al acceder a zonas restringidas sin contar con una credencial oficial del evento”, declaró el comité disciplinario de la Leagues Cup. Por tal motivo, será suspendido de todas las áreas técnicas durante el resto del torneo.

Cheuko se ha convertido en una figura habitual en los partidos y entrenamientos del equipo, por su cercanía y protagonismo constante junto al astro argentino. Sin embargo, este incidente ha reabierto el debate sobre los límites de su presencia dentro del entorno deportivo y las normas que deben respetarse incluso en eventos de alto perfil como la Leagues Cup.

