Legacy Patch: cuál fue el distintivo que la FIFA entregó a “Memo” Ochoa en el partido de México en el Mundial

México clasificó a la siguiente fase del Mundial 2026 no solo con una puntuación perfecta de nueve puntos, sino también con una victoria por 3-0 sobre República Checa.

Además, el partido tuvo un emotivo homenaje al portero mexicano Guillermo "Memo" Ochoa, uno de los pocos jugadores que, junto con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, ha participado en seis Copas del Mundo.

Por ello, la FIFA entregó un distintivo a Ochoa antes de que pisara el terreno de juego, ya que en su uniforme llevaba bordado un peculiar parche.

Se trata del Legacy Patch de la FIFA, un reconocimiento que la institución otorga a los jugadores que han disputado al menos un partido de una Copa del Mundo.

Este distintivo suele entregarse antes de los partidos oficiales y es una forma que tiene la FIFA de llevar un registro de los jugadores que han participado en el torneo.

Según Infobae, este reconocimiento también les fue otorgado a otros jugadores, como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modric y Manuel Neuer, con la diferencia de que el parche refleja sus cinco o seis participaciones en Mundiales.

¡Un parche reservado para LAS LEYENDAS! 👏



Memo Ochoa se unió al selecto grupo de futbolistas que portan el parche de "Legacy" en su camiseta.



Lo acompañan ni más ni menos que Messi y Cristiano Ronaldo 😱 pic.twitter.com/WCWksT5zys — ESPN.com.mx (@ESPNmx) June 25, 2026

El reconocimiento de la FIFA a Ochoa llegó luego de la polémica que rodeó su titularidad en la selección de México, ya que el portero no disputó dos de los tres partidos del "Tri".

Además, también hubo polémica porque, si bien Ochoa fue convocado a seis Mundiales, solo disputó partidos en cuatro, pero la FIFA resolvió a favor del arquero.

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