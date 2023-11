Lionel Messi: El argentino confiesa cuál fue el mejor gol de su carrera y contra quién lo anotó

“Siempre digo que los goles especiales son los importante Haber hecho goles en finales de Champions o ahora en el Mundial”, expresó para las redes sociales de France Football.

Sin embargo, instantes después, se animó y expresó que su gol más especial fue contra el Real Madrid en 2011.

“Un gol que siempre recuerdo por lo que significó es el gol al Madrid que le ganamos 2 a 0 en la semifinal de la Champions en el Bernabéu. Creo que los goles más significativos son los más importantes”, mencionó.

Por ahora el argentino tendrá una noche de homenaje organizada por el Inter Miami y sus aficionados el próximo 10 de noviembre, en donde también jugará un partido amistoso contra el New York City, equipo que al igual que el club de Las Garzas, se quedó fuera de los playoffs de la MLS.

Este juego será el primero del Inter Miami de cara a la próxima temporada, en donde buscará el título de la MLS Cup.

Does Leo Messi have a favorite goal in his career?

Yes, there is one… 🤓#ballondor pic.twitter.com/1fxdKWaTnz

— Ballon d’Or #ballondor (@ballondor) November 1, 2023