Lionel Messi enseña un nuevo tatuaje en su pierna, ¿Será Verdad?

El tatuaje, estaría ubicado en su pierna derecha, y se lee “Vamos” y “2022″, mientras figura también la redonda que diseñó Adidas para el torneo de futbol que se disputará en noviembre-diciembre de 2022.

En el acercamiento de la filmación del ex jugador del FC Barcelona únicamente se le logra apreciar hasta la cintura, por lo que no es posible saber con certeza si se trata o no de la pierna del delantero.

Lionel Messi también realizó un posteo en su Instagram en donde posa junto al balón y escribió “Ahora arranca nuestro camino”, añadiendo un emoji de bandera Argentina y un balón de futbol.

Messi y su ¿nuevo tatuaje? La manija del mundial es colosal. pic.twitter.com/YF0OiA0wY6 — Ale Liparoti 🇦🇷 (@AleLiparoti) April 1, 2022

La de Qatar podría ser la última Copa del Mundo en la carrera del argentino, ya que, después del partido de eliminatorias que jugó contra Venezuela, Messi dejó al aire su futuro con la Albiceleste.