Le llueven las críticas a Karol G por hacer playback en la inauguración de la Copa América

Karol G, una de las cantantes más populares del momento utilizó la pista para interpretar el tema “Vibra el continente” en el estadio Morumbi, previo al partido Brasil vs Bolivia que abre el telón del torneo en el que compiten las mejores selecciones de América del Sur y las invitadas Qatar y Japón.

Miles de aficionados presenciaron el bochornoso momento en el estadio Morumbi y millones lo hicieron alrededor del mundo.

Los internautas no han tardado en criticar la presentación de la intérprete de temas como “Secreto” y “culpables”

De ella pueden decir lo que quieran ¿pero que no es un orgullo para colombia? NO. 😭😍🇨🇴 DIVINAAA @KarolGmusic Pd; me da duro, lo sé. pic.twitter.com/E51AYEMzXt

— Jaira Candelo. (@jairitaG) June 15, 2019