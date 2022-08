Los memes que dejó el sorteo de la Champions League: Müller, el Barcelona y Cristiano Ronaldo son los protagonistas

El polaco Lewandowski, refuerzo estrella del Barcelona, se reencontrará con su pasado inmediato, el Bayern Múnich, equipo que le tiene tomada la medida a los azulgrana.

Ambos equipos tendrán la dura oposición del Inter Milan, víctima el pasado año del Liverpool en los octavos de final que vuelve a luchar por reclamar protagonismo. El Viktoria Plzen checo, que ha superado en las rondas previas al HJK, al Sheriff Tiraspol y al Qarabag, completa la serie dispuesto a no ser un invitado de piedra.

Cristiano Ronaldo watching a Champions League draw his team isn't involved in 🙃 pic.twitter.com/W76fQDfNRx

FC Barcelona fans after getting Bayern Munich in #UCLdraw pic.twitter.com/Kk9z89yslm

— Troll Football (@TrollFootball) August 25, 2022