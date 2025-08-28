Los rivales del Real Madrid en la Champions 2025-2026: Manchester City, Juventus y Liverpool

El Real Madrid se medirá a equipos como Manchester City, Juventus y Liverpool en la fase de liga de la Liga de Campeones 2025-2026, según determinó el sorteo realizado este jueves en el Foro Grimaldi de Mónaco.

Este 28 de agosto la UEFA realizó el sorteo de la nueva temporada del torneo de clubes más importante del mundo. Uno de los principales atractivos del nuevo formato de la Champions League es la fase de liga, en la cual se dejó atrás a los grupos y ahora cada equipo juega un total de ocho partidos para intentar avanzar a siguiente ronda.

El Real Madrid jugará cuatro partidos en condición de local y enfrentará los otros cuatro duelos como visitante.

Según determinó el sorteo, el conjunto blanco recibirá en casa a:

Manchester City (Inglaterra)

Juventus (Italia)

Marsella (Francia)

Mónaco (Francia)

Y jugará como visitante frente a:

Liverpool (Inglaterra)

Benfica (Portugal)

Olympiacos (Grecia)

Kairat Almaty (Kazajistán)

Esta etapa inicial, denominada “fase liga”, contempla ocho jornadas entre el 16 de septiembre y el 28 de enero del 2026, con todos los partidos programados para el mismo horario en cada fecha.

Los ocho primeros clasificados avanzarán directamente a los octavos de final, mientras que del noveno al vigésimo cuarto lugar disputarán un repechaje para completar los cruces de esa ronda.

Posteriormente, la competición continuará con el formato tradicional de eliminación directa a doble partido, hasta llegar a la final, que se jugará el 30 de mayo del 2026 en el estadio Puskás Aréna, en Budapest.

El calendario oficial todavía no ha sido determinado, pero sí ya se conocen las fechas en las que el Real Madrid enfrentará a sus rivales: