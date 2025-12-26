Luis de la Fuente, el mejor seleccionador del mundo por segundo año consecutivo

Fútbol Internacional

Luis de la Fuente, el mejor seleccionador del mundo por segundo año consecutivo

El estratega español Luis de la Fuente ha sido reconocido por segundo año consecutivo como el mejor seleccionador del mundo, según la IFFHS.

Herberth Marroquín

Agencia EFE

|

time-clock

SEVILLA, 18/11/2025.- El seleccionador de España Luis de la Fuente durante el encuentro correspondiente a la fase de clasificación para el Mundial 2026 que los combinados nacionales de España y Turquía disputan este martes en el estadio de La Cartuja, en Sevilla. EFE/Julio Muñoz

Luis de la Fuente dirigiendo al cuadro español en un partido eliminatorio rumbo al Mundial del 2026. (Foto Prensa Libre: EFE).

El seleccionador español Luis de la Fuente fue elegido por segundo año consecutivo como el mejor entrenador de selecciones masculinas del mundo, según la Federación Internacional de Historia y Estadística del Futbol (IFFHS).

De la Fuente encabezó el ranking del 2025 con 136 puntos, por delante de su compatriota Roberto Martínez, actual técnico de Portugal, y del argentino Lionel Scaloni, ganador de este reconocimiento en el 2022 y el 2023, informó la Real Federación Española de Futbol (RFEF).

España cerró el 2025 como número uno en la clasificación de la FIFA, aseguró su boleto al Mundial del 2026 —que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá— y superó la mejor marca histórica de imbatibilidad de selecciones, al sumar 31 partidos oficiales sin conocer la derrota.

El técnico, originario de Haro, La Rioja (1961), dirige a la selección absoluta desde el 2022. Bajo su mando, España ganó la Liga de Naciones en el 2023 y la Eurocopa del 2024, disputada en Alemania.

LECTURAS RELACIONADAS

Lyon apuesta al “efecto Endrick” para potenciar su ataque

chevron-right
Manchester City's Norwegian striker #09 Erling Haaland (L) reacts with Manchester City's Spanish manager Pep Guardiola after the English Premier League football match between Manchester City and Leeds United at the Etihad Stadium in Manchester, north west England, on November 29, 2025. (Photo by Oli SCARFF / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /

Haaland y su respuesta a Guardiola: la imagen en la báscula que no pasó desapercibida

chevron-right

Todos estos logros han llevado a Luis de la Fuente a recibir este nuevo premio, que lo consolida como uno de los técnicos más influyentes del fútbol internacional en la actualidad.

ARCHIVADO EN:

Futbol Internacional Luis de La Fuente Selección de España 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS