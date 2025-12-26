Luis de la Fuente, el mejor seleccionador del mundo por segundo año consecutivo

El seleccionador español Luis de la Fuente fue elegido por segundo año consecutivo como el mejor entrenador de selecciones masculinas del mundo, según la Federación Internacional de Historia y Estadística del Futbol (IFFHS).

De la Fuente encabezó el ranking del 2025 con 136 puntos, por delante de su compatriota Roberto Martínez, actual técnico de Portugal, y del argentino Lionel Scaloni, ganador de este reconocimiento en el 2022 y el 2023, informó la Real Federación Española de Futbol (RFEF).

España cerró el 2025 como número uno en la clasificación de la FIFA, aseguró su boleto al Mundial del 2026 —que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá— y superó la mejor marca histórica de imbatibilidad de selecciones, al sumar 31 partidos oficiales sin conocer la derrota.

El técnico, originario de Haro, La Rioja (1961), dirige a la selección absoluta desde el 2022. Bajo su mando, España ganó la Liga de Naciones en el 2023 y la Eurocopa del 2024, disputada en Alemania.

Todos estos logros han llevado a Luis de la Fuente a recibir este nuevo premio, que lo consolida como uno de los técnicos más influyentes del fútbol internacional en la actualidad.