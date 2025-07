Luis Enrique justificó su acción: “Está así parado, me empuja, le toco y se tira”

El técnico del París Saint-Germain, Luis Enrique, volvió a ser protagonista tras la final del Mundial de Clubes, pero no precisamente por cuestiones tácticas. Las cámaras de transmisión captaron al entrenador español en medio de una conversación posterior al pitazo final, en la que se refería al altercado con el jugador del Chelsea, João Pedro, minimizando lo ocurrido.

Durante la grabación se puede observar a Luis Enrique gesticulando y diciendo con claridad: “Está así parado, me empuja, le toco y se tira”. Las palabras del estratega fueron interpretadas como una justificación directa del contacto físico que tuvo con el futbolista del conjunto inglés durante los tensos minutos posteriores al final del partido.

El incidente entre Luis Enrique y João Pedro fue uno de los focos del escándalo que cerró la final del Mundial de Clubes, en la que el Chelsea derrotó 3-0 al PSG. Tras una serie de enfrentamientos entre jugadores, el técnico español ingresó al campo en medio del desorden y terminó protagonizando un empujón hacia el jugador brasileño, acción que fue ampliamente difundida en video.

Aunque en ese momento no fue sancionado por el cuerpo arbitral, la conducta del técnico podría ser objeto de revisión por parte del comité disciplinario del torneo. La declaración informal, captada fuera de micrófono, agrega contexto pero no disminuye la gravedad del acto, que ya ha generado reacciones entre analistas y medios deportivos.

Luis Enrique no ha ofrecido una conferencia de prensa oficial para ampliar sobre lo sucedido. El PSG, por su parte, no ha emitido hasta ahora ningún comunicado respecto al comportamiento de su entrenador o sobre las posibles consecuencias internas que podrían derivarse del incidente.

En redes sociales, la frase captada se viralizó rápidamente y ha generado opiniones divididas entre quienes entienden la tensión del momento y quienes consideran que la conducta no corresponde a la de un técnico en una final de esta magnitud. La situación podría escalar si se confirma una investigación por parte de la FIFA o de la organización del torneo.

La final entre Chelsea y PSG ya estaba marcada por múltiples incidentes, entre ellos la expulsión de João Neves, el descontrol de varios jugadores del equipo francés y empujones generalizados. El comportamiento del banquillo parisino, encabezado por su técnico, fue un factor que contribuyó al cierre polémico del encuentro.

La atención ahora se centra en las decisiones que pueda tomar la organización del Mundial de Clubes. La posible sanción a Luis Enrique dependerá de la evaluación de los informes arbitrales y del análisis de las imágenes disponibles. Por ahora, sus palabras captadas por la televisión solo confirman que, tras la derrota, el técnico asumió una postura desafiante ante lo sucedido.

Luis Enrique appeared to hit Joao Pedro in the face as PSG and Chelsea got into it after the final. pic.twitter.com/7C2a0Dpujp