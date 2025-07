VIDEO | El PSG pierde la cabeza, Luis Enrique ingresa al campo y agrede a jugador del Chelsea

La final del Mundial de Clubes entre el Chelsea y el París Saint-Germain no solo quedó en los libros por la contundente victoria 3-0 del equipo inglés, sino también por los lamentables incidentes que se registraron en los minutos finales, empañando el cierre del torneo. El encuentro, disputado en Estados Unidos, se desbordó en tensión tras la expulsión de João Neves por una conducta antideportiva, lo que derivó en una serie de altercados entre ambos equipos.

El momento que desató el caos fue una acción insólita protagonizada por João Neves, quien fue expulsado al minuto 85 tras jalar del cabello al jugador del Chelsea, Marc Cucurella. Tras revisar el VAR el árbitro no dudó en mostrarle la tarjeta roja directa. Esta decisión encendió aún más los ánimos entre los futbolistas del PSG, que ya venían acumulando frustraciones desde la primera mitad debido al dominio rival y al marcador adverso.

A partir de ese instante, se generaron empujones, discusiones y varios conatos de pelea en el terreno de juego. Al finalizar el partido jugadores de ambos bandos se encararon, y la tensión escaló a niveles inusuales. Las imágenes mostraron a elementos del PSG perdiendo la compostura, entre ellos al portero Gianluigi Donnarumma, quien confrontó de forma airada a varios futbolistas del Chelsea en medio de la trifulca.

El episodio más grave ocurrió cuando el técnico del PSG, Luis Enrique, ingresó al campo y agredió físicamente a Joao Pedro, jugador del Chelsea. A pesar de los intentos de su cuerpo técnico por detenerlo, el entrenador español fue captado empujando de forma vehemente a un integrante del equipo contrario, generando una reacción inmediata por parte del Chelsea y obligando a la intervención de personal de seguridad.

Desde el inicio del encuentro, el partido ya mostraba signos de tensión. En la celebración del primer gol de Cole Palmer, hubo intercambios verbales entre jugadores de ambos equipos, lo que anticipaba un desarrollo complicado. A lo largo de los 90 minutos se registraron entradas duras y reclamos constantes que, si bien no siempre fueron sancionados con tarjetas, contribuyeron a elevar la temperatura del juego.

El arbitraje fue señalado al término del encuentro por su permisividad ante varias acciones de juego brusco. Aunque la expulsión de João Neves fue inevitable por la magnitud de la falta, otras infracciones severas no derivaron en sanciones disciplinarias, lo que, a juicio de varios observadores, facilitó el deterioro del ambiente competitivo.

Una vez finalizado el partido, la tensión se trasladó al túnel de vestuarios. Se reportó que miembros del cuerpo técnico de ambos clubes intercambiaron palabras subidas de tono, aunque no se confirmó si hubo nuevos altercados físicos tras el silbatazo final. La organización del torneo no se ha pronunciado oficialmente al respecto, pero se espera que haya sanciones disciplinarias tanto para jugadores como para miembros del cuerpo técnico.

La final, que debía cerrar con broche de oro el renovado formato del Mundial de Clubes, terminó dejando una imagen controversial por los hechos extradeportivos. Chelsea se llevó el trofeo con justicia desde lo futbolístico, pero la jornada quedará marcada por una serie de incidentes que ahora deberán ser evaluados por las autoridades correspondientes.

