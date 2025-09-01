Luis Suárez en el centro del escándalo tras la final de la Leagues Cup

Fútbol Internacional

El uruguayo Luis Suárez estuvo en el centro de la monumental riña desatada la noche del domingo tras la derrota de su Inter Miami 3-0 frente al Seattle Sounders en la final de la Leagues Cup, durante la cual pareció escupir a un miembro del cuerpo técnico rival.

FORT LAUDERDALE, FLORIDA - AUGUST 27: Luis Suárez #9 and Lionel Messi #10 of Inter Miami CF react during the Leagues Cup Semifinal between Inter Miami CF and Orlando City at Chase Stadium on August 27, 2025 in Fort Lauderdale, Florida. Rich Storry/Getty Images/AFP (Photo by Rich Storry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Luis Suárez cae al suelo en una acción en el partido del Inter Miami ante Seattle. (Foto Prensa Libre: AFP).

Cuando los jugadores de Seattle comenzaban a festejar tras el pitido final, el veterano delantero corrió hacia el mexicano Obed Vargas, centrocampista de los Sounders de 20 años, y le rodeó el cuello con su brazo izquierdo dando inicio a una trifulca que involucró a numerosos jugadores de ambos equipos.

El veterano mediocampista español Sergio Busquets, otra de las exestrellas del Barcelona que juegan en el Inter, también le dio un golpe con la mano en el mentón a Vargas en medio de una sucesión de agarrones entre futbolistas, muchos de ellos llegados desde los banquillos.

Tras separarse de Vargas, las cámaras captaron a Suárez gritando y aparentemente escupiendo a un técnico asistente de Seattle.

El ariete charrúa, de 38 años, ha protagonizado numerosas polémicas sobre el césped a lo largo de su extraordinaria carrera como goleador.

Defendiendo en 2011 el uniforme del Liverpool fue acusado por el francés Patrice Evra, defensor del Manchester United, de lanzarle insultos racistas, un caso por el que El Pistolero fue sancionado ocho partidos.

También provocó escándalos con varios mordiscos a rivales, especialmente con el que le propinó al zaguero italiano Giorgio Chiellini durante el Mundial de 2014.

Lionel Messi, capitán y líder del Inter, se mantuvo alejado de los enfrentamientos mientras era saludado por varios jugadores y el entrenador rival, Brian Schmetzer.

Luis Suárez consuela a sus compañeros después de caer en la final de la Leagues Cup. (Foto Prensa Libre: AFP)

Javier Mascherano, entrenador de Miami, eludió comentar los incidentes ante la prensa, señalando que estaba demasiado alejado de la acción, pero apuntó que la conducta de sus jugadores pudo responder a alguna provocación previa.

"A nadie nos gusta que al final de un partido haya este tipo de acciones, pero si hay una reacción es porque tal vez haya habido una provocación", señaló el argentino.


Al término de los incidentes, ambos equipos estuvieron presentes en la ceremonia de entrega del trofeo en el estadio Lumen Field de Seattle.

"Desafortunadamente, eso va a quitar algo de atención a una gran actuación de Seattle Sounders," lamentó Schmetzer al ser preguntado por la tangana.
"Supongo que puede tomarse como un cumplido que las frustraciones de Miami llevaran a que ocurriesen algunas cosas en el campo que no deberían ocurrir", consideró.

