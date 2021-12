Lukaku: “No estoy contento en el Chelsea”

Romelu Lukaku lamenta la forma en la que dejó el Inter. “No debió ocurrir de esa forma y lo siento por los aficionados. No era el momento. Tengo al Inter en el corazón y espero volver a jugar allí”.

“Quiero desde el fondo de mi corazón volver al Inter. No lo quiero hacer al final de mi carrera, sino cuando todavía esté al máximo nivel”, indicó el internacional belga.

Lukaku asume que la forma de irse del Inter no fue la correcta. “Debió ser distinta. Son cosas que se quedarán para siempre. Quiero pedir perdón a los aficionados”, añadió.

Lukaku: “I’m not happy with the situation and that’s only natural. The head coach has decided to play a different system and I mustn’t let up, I need to keep working hard and be professional. I’m not happy with the situation but I’m a grafter and I mustn’t let up” pic.twitter.com/xamRI8DcGV

