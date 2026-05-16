Manchester City conquista la FA Cup con un golazo de Semenyo ante el Chelsea

El Manchester City conquistó la FA Cup tras vencer 1-0 al Chelsea en la final disputada en Wembley. El equipo de Pep Guardiola resolvió un partido cerrado gracias a un golazo de taco de Antoine Semenyo en la segunda mitad.

La final fue muy disputada desde el inicio, con el City dominando la posesión pero encontrando dificultades para romper el orden defensivo del Chelsea. Los Blues compitieron con intensidad aunque generaron pocas ocasiones claras frente al arco rival.

Erling Haaland tuvo participación directa en la jugada decisiva al enviar un centro raso desde la derecha que encontró a Semenyo dentro del área. El atacante sorprendió con un remate de tacón que terminó definiendo el encuentro al minuto 72.

El City incluso había marcado previamente por medio de Haaland, pero el gol fue invalidado por fuera de juego de Matheus Nunes en la construcción de la jugada. Aun así, el equipo inglés mantuvo la presión hasta encontrar el tanto del triunfo.

Con este resultado, Manchester City alcanzó su octava FA Cup y sumó un nuevo trofeo en la era Guardiola. El club completa además un doblete doméstico en la temporada y confirma uno de los ciclos más exitosos del futbol inglés moderno.

Con autoridad en Inglaterra

Con este resultado, Manchester City alcanzó su octava FA Cup y volvió a confirmar el dominio construido bajo la dirección de Pep Guardiola. El club inglés sumó otro trofeo a una etapa considerada como una de las más exitosas de su historia reciente.

El título también permitió al City completar un doblete doméstico en la temporada tras haber conquistado previamente la Copa de la Liga. Guardiola continúa ampliando su legado en Inglaterra con una regularidad pocas veces vista en el futbol moderno.