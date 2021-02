Manuel Neuer confía en el ritmo de juego y “el Tuca” Ferreti dice que no le importa no ser favorito

La final del Mundial de Clubes de Qatar será este once de febrero a las 12 horas. Se enfrentan Bayern de Múnich y Tigres de México. El portero Manuel Neuer asegura que el ritmo de juego será crucial, mientras que el técnico del equipo azteca, Ricardo Ferreti, asegura que no le importa no ser favorito.