Manuel Neuer lanza dura crítica a Donnarumma tras la lesión de Musiala en el Mundial de Clubes

El impacto por la grave lesión de Jamal Musiala sigue dejando fuertes reacciones en el mundo del fútbol. Esta vez, fue Manuel Neuer, capitán y referente del Bayern Múnich, quien alzó la voz con contundencia al señalar la acción de Gianluigi Donnarumma como un acto “arriesgado” que pudo evitarse.

Neuer no se guardó nada al opinar sobre la jugada en la que el portero italiano del PSG terminó golpeando fuertemente a Musiala, provocándole una fractura de peroné y una dislocación de tobillo. “Lo que hizo con Musiala es arriesgado. No debería haberlo hecho”, afirmó con seriedad.

El guardameta alemán enfatizó que Donnarumma actuó con exceso de vehemencia y no mostró la empatía necesaria tras el impacto. “Está dispuesto a aceptar la lesión de su rival. Me acerqué a él y le dije: ‘¿No quieres ir a ver a nuestro jugador? Seguramente termine en el hospital’. Es una cuestión de respeto disculparse”, agregó Neuer.

Musiala, de apenas 22 años, estará fuera de las canchas entre cuatro y cinco meses tras confirmarse la gravedad de la lesión, lo que ha desatado una ola de críticas hacia Donnarumma, quien, según Neuer, no mostró la humildad esperada en estos casos.

Sobre la reacción del portero italiano tras la lesión, Neuer fue tajante. “No lo sé. Los italianos son muy sensibles. Cada uno debe decidir si le cree o no”, disparó el portero del Bayern, dejando entrever que las palabras de Donnarumma no le resultaron del todo sinceras.

Para Neuer, más allá de las emociones del partido, el respeto y la deportividad deben primar siempre en el campo. “Siempre hay que jugar limpio. Yo habría reaccionado de otra manera”, subrayó con firmeza, marcando distancia con la actitud del guardameta del PSG.

Este episodio no solo dejó una dura baja para el Bayern, sino que también reavivó el debate sobre la responsabilidad y el comportamiento que deben tener los futbolistas en situaciones delicadas. Y Manuel Neuer, fiel a su estilo, no tuvo reparos en señalar lo que, a su juicio, fue una falta de respeto total.