Mbappé estaría con la Selección de Francia en Tokio 2020, pero el PSG se opone

El jugador, que a sus 21 años entra en la franja de la selección olímpica, ha declarado su deseo de disputar el torneo y el presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Noel Le Graet, indicó que figuraba entre los preseleccionados.

“Con la selección me falta ganar la Eurocopa pero me gustaría también disputar los próximos Juegos Olímpicos”, afirmó el futbolista en octubre del 2018, poco después de proclamarse campeón del mundo en Rusia.

Sin embargo, según revela el diario “L’Équipe” en su web, el PSG envió este martes una carta a la FFF para mostrar su rechazo a que su delantero acuda a esa competición.

El motivo sería el calendario. El 23 de mayo acaba su liga, el 30 se juega la final de la Liga de Campeones y entre el 12 de junio y el 12 de julio se disputa la Eurocopa, que también disputará Mbappé.

Si Francia alcanza la final, Mbappé tendría solo 10 días para incorporarse a la selección olímpica en Japón, donde el torneo está previsto entre el 22 de julio y el 8 de agosto.

Casi sin vacaciones, el jugador se reincorporaría con retraso y fatigado a su equipo, que para una temporada que está previsto que empiece en Francia unos días más tarde.

El entrenador del PSG, Thomas Tuchel, no quiso entrar a valorar el asunto y aseguró que “es algo entre el club y el jugador”.

Si fuerza la situación, el conflicto con el PSG puede poner una piedra más en el camino de su continuidad.

Deseado por clubes de todo el continente, el futbolista ha dejado abierta en alguna ocasión la puerta a su salida del PSG, con quien tiene contrato hasta 2022.

