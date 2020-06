“Me ofrecieron 500 mil pesetas para sacar a Ronaldinho del juego”, la confesión de un exdefensa argentino

Ronaldinho en su paso por el FC Barcelona. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Fernando Cáceres, exjugador argentino y nacionalizado español, hizo esta confesión en el canal de YouTube ‘Ídolos’.

“Me ofrecieron 500 mil pesetas para sacar a Ronaldinho del juego“, señaló Cáceres, quien disputo el Mundial de Estados Unidos 1994.

Ronaldinho, quien está detenido en Paraguay, defendió los colores del FC Barcelona desde la temporada 2003 hasta la 2008, ha sido una de las grandes figuras del equipo culé y ahí vivió la cumbre de su carrera como futbolista.

“Estábamos jugando Celta vs Barcelona en Vigo. En la primera bola que fui a atrapar a Ronaldinho, lo golpeé por detrás. Lo ayudé a levantarse y le dije que me habían ofrecido 500 mil pesetas para sacarlo del campo. Él respondió: ‘si me atrapan'”, recuerda Fernando.

Cáceres jugó en River Plate, Boca Juniors, Real Zaragoza, Valencia y Celta de Vigo, entre otros.

“Ya no fui a golpearlo. Eso me asustó. Estaba enojado y, cuando se ponía así, era muy bueno, fuerte y un jugador impresionante. Me haría sentir vergüenza. Ni siquiera me volví loco para marcarlo más en todo el juego”, añade el exdefensa.