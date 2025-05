Mendez-Laing celebra la salvación del Derby County luciendo con orgullo la bandera de Guatemala

Nathaniel Mendez-Laing y el Derby County respiraron aliviados tras cumplir el principal objetivo de la temporada: mantenerse en la EFL Championship. Con un empate sin goles ante Stoke City en la última jornada, el equipo del guatemalteco aseguró su permanencia, cerrando un año lleno de altibajos y tensión en los puestos bajos de la tabla.

El atacante inglés-guatemalteco volvió a ser clave, esta vez desde el banquillo. Ingresó al minuto 67, en un momento en que el equipo necesitaba experiencia, serenidad y control del ritmo del juego. Mendez-Laing respondió con despliegue físico, desbordes por los costados y colaboración defensiva para sostener un punto vital.

Aunque no marcó en este último partido, su trabajo invisible fue esencial para sostener al Stoke lejos del arco de los "Rams". Cada intervención suya ayudó a contener los intentos rivales y calmar las pulsaciones del equipo en un partido de alta presión.

Mendez-Laing finalizó la temporada con tres anotaciones, cuatro asistencias y participación en 41 encuentros, de los cuales fue titular en 26. Más allá de las cifras, el guatemalteco fue un motor constante por las bandas y una pieza confiable para los técnicos durante todo el campeonato.

Derby County terminó en la decimonovena posición con 50 puntos y una diferencia de -8. Un margen apretado, pero suficiente para permanecer en la segunda división del fútbol inglés. La consistencia en los últimos partidos, junto a resultados clave en casa, marcaron la diferencia entre el descenso y la salvación.

Los que no corrieron con la misma suerte fueron Luton Town, Plymouth Argyle y Cardiff City, quienes no pudieron evitar el descenso a League One. Para ellos, la próxima temporada implicará reconstrucción y lucha por el regreso.

En contraste, Derby deberá reflexionar sobre los errores cometidos durante la campaña y reforzar su plantel si quiere evitar otro año de sufrimiento. Mantener piezas como Mendez-Laing puede ser un punto de partida sólido.

El internacional con Guatemala ha demostrado ser un jugador versátil, maduro y capaz de influir en momentos clave. Su presencia en el vestuario y en el campo fue una constante a lo largo del torneo.

Con la salvación consumada, Mendez-Laing cierra un ciclo exigente con la satisfacción del deber cumplido. Su mirada ahora podría enfocarse en la selección nacional, donde su experiencia europea sigue siendo un aporte valioso para los procesos venideros.