“¿Messi a Barcelona? Será a pasear”: la respuesta del Tata Martino sobre los rumores de una cesión del argentino

Tras la eliminación del Inter Miami de la pugna por los playoffs de la MLS, el técnico Gerardo Martino hizo un balance positivo de su primera temporada al frente del equipo y rechazó los rumores de que Lionel Messi pueda ser cedido los próximos meses al Barcelona.

“¿Será a pasear, no? Esto me sorprende, no sé nada“, dijo Martino sobre las versiones surgidas esta semana de que Messi podría volver a ponerse el uniforme de su antiguo club durante los meses de parón del Inter hasta la temporada 2024.