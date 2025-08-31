Messi e Inter Miami van por el título de la Leagues Cup ante Seattle Sounders: hora y dónde ver la final

El futbol estadounidense vivirá una noche histórica este domingo 31 de agosto con la gran final de la Leagues Cup 2025, donde el Inter Miami de Lionel Messi se enfrentará a los Seattle Sounders en el imponente Lumen Field. El partido está programado para las 6 de la tarde y podrá seguirse en vivo por TUDN y Apple TV, dos plataformas que transmitirán todos los detalles de este esperado encuentro.

El conjunto de Javier Mascherano llega con confianza tras imponerse con autoridad en semifinales al Orlando City por 3-1, mostrando una vez más la capacidad ofensiva de su plantilla. Con Messi en plenitud, acompañado por Luis Suárez, Jordi Alba y Sergio Busquets, el equipo rosa busca levantar un nuevo título internacional y consolidar el proyecto deportivo que revolucionó la MLS desde la llegada del astro argentino.

Por su parte, el Seattle Sounders no es un rival sencillo y buscará hacer respetar su casa. Los dirigidos por Brian Schmetzer vienen de eliminar con solvencia al LA Galaxy por 2-0, mostrando un futbol sólido y equilibrado. Con el respaldo de su afición en el Lumen Field, los Sounders intentarán cortar la racha triunfal de Miami y volver a inscribir su nombre en lo más alto del fútbol regional.

La gran expectativa se centra en Lionel Andrés Messi, quien continúa marcando diferencia en cada torneo que disputa. El argentino no solo será la figura a seguir, sino que podría añadir otra medalla a su impresionante vitrina de títulos. A su lado, Luis Suárez llega en gran forma, aportando goles y experiencia, mientras que Jordi Alba y Busquets garantizan solidez en defensa y mediocampo.

La gran novedad para esta final es la incorporación de Rodrigo De Paul, quien se suma al proyecto de Inter Miami como uno de los refuerzos estelar. El campeón del mundo con Argentina le dará un nuevo aire al mediocampo y será clave en la búsqueda de levantar la copa. Su presencia junto a Messi despierta aún más ilusión entre los aficionados.

En cuanto a los antecedentes, ambos equipos llegan con dinámicas positivas, aunque Inter Miami parece llevar la etiqueta de favorito por el peso de sus estrellas y la experiencia en partidos decisivos. No obstante, Seattle Sounders es un club con tradición en finales y con la ventaja de jugar en su estadio, lo que promete un duelo parejo e intenso.

All set. Final stage. 🏟️✨ pic.twitter.com/KMFaJy8nml — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 31, 2025

El encuentro será seguido no solo en Estados Unidos, sino también en todo el mundo, ya que cada partido de Messi genera un impacto mediático global. Las miradas estarán puestas en si el argentino puede guiar a su equipo hacia un nuevo campeonato y seguir ampliando su legado en el futbol internacional.

La final de la Leagues Cup 2025 entre Inter Miami y Seattle Sounders comenzará a las 6:00 PM hora local y se podrá ver en vivo por TUDN y Apple TV. Un partido que promete emociones, goles y espectáculo, con Lionel Messi y compañía listos para escribir una nueva página en la historia del fútbol de Norteamérica.