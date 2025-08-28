Final Leagues Cup 2025: Sounders y el Inter Miami de Messi se medirán por el título

Seattle Sounders se clasificó a la final de la Leagues Cup 2025 al vencer 2-0 a Los Angeles Galaxy, este el 27 de agosto en la segunda semifinal jugada en el estadio Dignity Health Sports Park, en Carson, California.

El 1-0 del Sounders cayó al minuto 7 cuando, luego de un par de rechazos del portero serbio Novak Mikovic, el mediocampista argentino Pedro de la Vega apareció en el área para anotar con un disparo potente y frontal.

El arquero ruso Andrew Thomas salvó al Seattle al 27 cuando se lanzó para desviar un disparo desde fuera del área que conectó el uruguayo Franco Fagúndez

Osaze DeRosario sentenció el 2-0 al definir una jugada individual dentro del área entre cinco defensores, al 57.

"Es una gran sensación ganar y avanzar en la Leagues Cup. Me siento genial, pero aún nos queda la final, hay que jugarla con mucha energía", comentó De Rosario al final del partido.

- Messi llevó a Miami a la final -

MESSI MIGHT'VE JUST WON IT. WOWOWOWOW. pic.twitter.com/r3ZUYugpz5 — Major League Soccer (@MLS) August 28, 2025

En la primera semifinal jugada en el estadio Chase de Fort Lauderdale, el Inter Miami vino de atrás en el esperado regreso del astro argentino Lionel Messi para vencer 3-1 al Orlando City.

Los Leones de Orlando se pusieron en ventaja 1-0 al minuto 45+1 con un remate del mediocampista croata Marco Pasalic dentro del área.

Tras perderse los anteriores tres partidos por molestias musculares, Messi se encargó de firmar la voltereta para las Garzas de Miami; el 1-1 lo hizo de penal al 77 y el 2-1 lo definió dentro del área con asistencia del español Jordi Alba al 88.

El venezolano Telasco Segovia sentenció el 3-1 al 90+1 tras una combinación en el área con el uruguayo Luis Suárez.

"Me preparé para estar en este partido porque sabía lo importante que era, ante un rival muy complicado que este año nos había ganado los dos partidos que nos enfrentamos", dijo el Messi al final del partido.

"La verdad en el primer tiempo me sentí un poquito con miedo, pero en el segundo me solté un poco más", remató el astro argentino.

La Leagues Cup llegará a su fin el próximo domingo con dos partidos. LA Galaxy recibirá al Orlando City por el tercer lugar. En la final Inter Miami visitará a Seattle Sounders.

El campeón y el subcampeón, además del tercer lugar, clasificarán a la Copa de Campeones de la Concacaf 2026.