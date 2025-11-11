Messi: “Extrañamos mucho Barcelona; hablamos de la idea de volver ahí”

Lionel Messi abrió su corazón en una entrevista reciente, donde confesó que tanto él como su familia extrañan profundamente Barcelona y que el deseo de regresar a vivir a la capital catalana es algo que conversan constantemente en casa.

"Extrañamos mucho Barcelona. Los nenes continuamente, y mi mujer, hablamos cosas de Barcelona, la idea de volver a vivir ahí. Tenemos nuestra casa, todo, así que es lo que deseamos", afirmó el capitán de la Albiceleste, quien actualmente milita en el Inter Miami de la MLS.

Las declaraciones del astro rosarino cobraron mayor relevancia este domingo 9 de noviembre, cuando Messi visitó por sorpresa el nuevo Spotify Camp Nou, generando emoción entre los aficionados culés que siguen añorando su regreso.

La nostalgia por los años dorados

Messi, quien ahora viste la camiseta número 10 del Inter Miami, habló con profunda nostalgia sobre su etapa como azulgrana, reconociendo que ahora valora aún más aquellos momentos gloriosos.

"La verdad que extraño mucho todos esos momentos. Quizás lo disfruto más ahora que cuando pasaban las cosas; se viven mucho más", confesó el ocho veces ganador del Balón de Oro.

Al hacer un repaso de sus logros con el Barcelona, el argentino destacó dos momentos que marcaron su carrera: "Me quedo con el primer sextete con Guardiola, que fue extraordinario, y la última Champions con Luis Enrique".

El cariño de la afición que permanece

Cuatro años y medio después de su abrupta salida del club catalán, Messi sigue sintiendo el cariño incondicional de la afición culé, algo que le genera profunda emoción.

"Es espectacular. Cuando me llegan las cosas de Barcelona, de la gente, de una etapa como esa que hemos vivido, siempre me agarra un poco de nostalgia y mucha emoción", expresó el argentino.

A pesar de la forma en que terminó su etapa barcelonista, Messi se muestra profundamente agradecido por todo lo que vivió en la Ciudad Condal desde que llegó siendo apenas un niño de 13 años.

"Estoy agradecido a Dios por haberme llevado a ese lugar cuando era un niño y también, con el nacimiento de mis hijos en la ciudad y con todo el club y la ciudad en general, porque me fui de chiquito, crecí y pasé toda mi vida ahí", expresó con emoción.

El próximo verano, Messi afrontará su sexto Mundial, un torneo que tiene un significado especial después de haberlo conquistado en Qatar 2022, cumpliendo el sueño de su vida.

Las declaraciones de Lionel Messi han ilusionado a millones de aficionados culés que sueñan con ver regresar al mejor jugador de la historia del club, aunque sea para vivir su retiro en la ciudad que lo vio crecer como futbolista y como persona.