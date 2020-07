Messi marca el gol 700 de su carrera y las redes sociales lo celebran de esta manera

¡Y qué gol de Messi! El seis veces Balón de Oro anotó desde los once metros lanzando a lo panenka un penal provocado por el portugués Nelson Semedo y que suponía el 2-1 provisional en el partido frente a los madrileños.

Se trata del gol 700 en la carrera del argentino, de 33 años: 630 con la camiseta azulgrana y 70 con la selección argentina, precisó en un tuit el FC Barcelona.

El tanto de la ‘Pulga’, sin embargo, no permitió al Barcelona sumar los tres puntos, ya que Saúl Ñíguez marcó también de penal el definitivo 2-2 que supone un revés en las aspiraciones del Barcelona por ganar el campaonato, ya que el Real Madrid, si gana el Getafe el jueves, podría escaparse a cuatro puntos.

Esta temporada, Messi lidera la clasificación de máximos goleadores del campeonato español con 22 goles en 28 partidos, por los 17 del segundo clasificado, el delantero francés del Real Madrid Karim Benzema.

Con estos 700 goles, Messi alcanza una cifra a la que pocas veces se ha llegado en la historia del fútbol y que antes habían superado los brasileños Pelé y Romario o el húngaro Ferenc Puskas.

CONGRATULATIONS TO LEO #MESSI FOR SCORING THE 700TH GOAL OF HIS PROFESSIONAL CAREER!

630 🔵🔴

70 🇦🇷

🐐 pic.twitter.com/slHPEwoekA

— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 30, 2020