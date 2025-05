Messi y el Inter Miami se estrellan ante Vancouver y consuman otro fracaso en Concacaf

Es el segundo año consecutivo en el que el Inter Miami fracasa en este torneo internacional ya que en 2024 sucumbió en los cuartos de final ante el Monterrey.

Con Javier Mascherano en el banquillo y otros jugadores muy destacados como Luis Suárez, Sergio Busquets o Jordi Alba, el Inter Miami, con un Messi muy discreto, firmó una segunda parte espantosa esta noche y se quedó lejísimos de la remontada pero tendrá otro reto internacional en junio con el Mundial de Clubes de la FIFA.

Esta es además la tercera derrota seguida para los de Florida: 2-0 ante los Vancouver Whitecaps, 3-4 ante el Dallas en liga con el que perdieron su invicto en la MLS y 1-3 esta noche.

Por su parte, los Whitecaps, que están protagonizando un excelente y asombroso arranque de campaña y que ante el Inter Miami contaron con un tanto del ecuatoriano Pedro Vite, se enfrentarán por el trofeo al vencedor de la otra semifinal que disputan dos equipos mexicanos: el Tigres UANL y el Cruz Azul (1-1 en la ida).

Pese a tener a su mejor jugador lesionado (Ryan Gauld), el conjunto de Vancouver es líder del Oeste en la MLS y tratará de convertirse en el segundo equipo de esta liga que triunfa en este torneo de la Concacaf tras los Seattle Sounders (2022).

No hubo avalancha del Inter Miami desde el inicio. Al contrario, fueron los Whitecaps los que empezaron dominando sobre un campo muy mojado y casi encharcado en algunos lugares. Pero en la primera que tuvieron, golpearon los de Mascherano.

Messi filtró con maestría un balón entre cuatro rivales para Suárez, que abrió a la izquierda para un Alba que entró como una locomotora por la izquierda para abrir el marcador. El portero visitante Yohei Takaoka no estuvo especialmente inspirado en un disparo que no parecía tan peligroso.

El argentino Tadeo Allende pudo lograr el segundo poco después, pero los canadienses reaccionaron con varias ocasiones seguidas en los primeros 20 minutos de encuentro.

Brian White y Vite rondaron el gol, pero la oportunidad más clara fue la de Emmanuel Sabbi, que estrelló el balón en el poste. El Inter Miami volvió a exhibir dos caras: peligrosos y dinámicos en la ofensiva pero despistados y desestructurados en la defensiva.

PEDRO VITE! The Whitecaps take the lead! 🔥 pic.twitter.com/Xc6WR2jR6a

En cualquier caso, el encuentro perdió ritmo camino del descanso, se volvió más brusco con varias faltas duras (dos amarillas para cada equipo) y Allende volvió a desperdiciar otra aproximación justo antes del intermedio.

El Inter Miami estaba obligado a irse al ataque pero con el riesgo constante de encajar un tanto porque en esta competición sigue vigente la regla del valor extra para el gol visitante.

Pero nadie esperaba un desastre como el que sucedió en solo tres minutos.

Brian White sends it to the back of the net! ⚽💥 pic.twitter.com/84L5Ek2bhs