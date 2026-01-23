México vence a Panamá en un encuentro amistoso y corta su racha negativa a meses del Mundial

La Selección de México puso fin a una seguidilla de seis partidos sin ganar, al imponerse 1-0 a Panamá en un duelo amistoso disputado este jueves en el estadio Rommel Fernández, en Ciudad de Panamá.

El único gol del encuentro fue un autogol del defensor panameño Richard Peralta, al minuto 90+3, tras una jugada generada por Jesús Gallardo. El compromiso, aunque carente de emociones en ofensiva, mostró a un combinado azteca ordenado y con mejor propuesta futbolística.

Dirigida por Javier Aguirre, la selección mexicana se presentó con una nómina conformada principalmente por jugadores del torneo local, debido a que no se trataba de una fecha Fifa. A pesar de las limitaciones, el equipo mostró buenas triangulaciones y dominio territorial. “Podemos estar tranquilos para lo que viene porque hay una buena generación de futbolistas mexicanos”, declaró Aguirre tras la victoria.

Entre las ausencias destacó la del joven Gilberto Mora, considerado una de las promesas del fútbol mexicano, quien no fue convocado por lesión. En la segunda mitad, Kevin Castañeda y Armando González estuvieron cerca de ampliar el marcador, pero sin efectividad.

Del lado local, Thomas Christiansen, seleccionador de Panamá, valoró el esfuerzo de sus dirigidos. “Es para estar orgullosos del partido que han hecho los pelaos. Competir contra México de tú a tú hasta el último minuto tiene mucho mérito”, indicó.

México se alista para afrontar el Mundial 2026, en el que compartirá grupo con Corea del Sur, Sudáfrica y un rival europeo aún por definir. En tanto, Panamá enfrentará a Inglaterra, Croacia y Ghana en el torneo global.

“Seis partidos y se empieza a hacer la bola de nieve. Lo que me interesa es encontrar a los 26 jugadores que me den garantías para competir en el Mundial”, subrayó Aguirre. “No vemos el árbol, vemos el bosque. El 11 de junio es cuando queremos estar a tope”, sentenció.

El próximo partido de preparación para México será este domingo ante Bolivia, selección que recientemente empató contra los panameños.