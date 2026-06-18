México vs Corea del Sur: a qué hora es el partido entre los líderes del grupo A en el Mundial 2026

Ha culminado la primera parte de la fase de grupos del Mundial 2026, en la que las 48 selecciones participantes ya han demostrado su rendimiento en el terreno de juego; algunas han dejado buenas sensaciones y otras, más dudas que certezas.

Ahora, este 18 de junio comienza la segunda jornada, que tendrá como protagonista a una de las selecciones anfitrionas del Mundial: México.

El conjunto dirigido por Javier "El Vasco" Aguirre cumplió en su primer partido de la Copa Mundial al vencer 2-0 a Sudáfrica, con anotaciones de Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

Ahora, los mexicanos deberán ponerse a prueba frente a la otra selección que ganó en la primera fecha del grupo, Corea del Sur, que se impuso 2-1 a República Checa.

Ambos equipos están empatados con tres puntos en el Grupo A, pero México ocupa el primer lugar porque no recibió goles en su debut, mientras que Corea del Sur sí encajó uno.

Por tanto, este partido será determinante para establecer qué selección tiene mayores posibilidades de clasificarse con facilidad a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

¡La segunda fecha de la fase de grupos ya está aquí! 😎#CopaMundialFIFA — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) June 18, 2026

El partido entre México y Corea del Sur se disputará este jueves a las 19 horas de Guatemala.

Además, este jueves, a las 10 horas, República Checa y Sudáfrica, los últimos lugares del Grupo A, se enfrentarán en el otro partido de la jornada.

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