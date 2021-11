Millonario robo a Arturo Vidal mientras jugaba el clásico de Milán, 400,000 euros en péridas

Esa ocasión Vidal entró de cambio para Simone Inzaghi al minuto 68′ relevando a Nicoló Barella.

Esta temporada entre Champions League y Serie A, el jugador de la selección chilena ha disputado 11 partidos (7 de liga y 4 de UCL), en estos juegos ha conseguido dos goles, uno en cada competición y registra solo una asistencia en la competencia local.

Por contra, con su seleccionado tiene 11 apariciones y cuatro goles. También dos amarillas y una roja. Esta última obtenida el 16 de noviembre en su país en el duelo ante Ecuador al minuto 13′.

Finalmente, en el partido de este sábado entre Venezia e Inter (0-2), Vidal no vio acción.

🇮🇹 – A residência do chileno Arturo Vidal, da Internazionale, foi roubada enquanto o jogador estava no San Siro para o Derby della Madonnina. Os ladrões levaram joias e uma Mercedes de 400 mil euros. Os bandidos também tentaram levar a Ferrari do meia, mas não tiveram sucesso. pic.twitter.com/gDwDiR3WWW

