MLS: Así fue el doblete de Lionel Messi en la victoria 4-0 ante el Atlanta United

Inter Miami vivió una noche soñada en la MLS tras golear 4-0 al Atlanta United en casa, con Lionel Messi como gran figura al marcar un doblete y asistir en otra de las anotaciones. El argentino volvió a ser determinante y lideró a su equipo hacia una victoria que lo catapulta al segundo lugar de la Conferencia Este.

Desde el inicio del partido, el conjunto dirigido por Javier Mascherano mostró superioridad, con una ofensiva dinámica y precisión en cada ataque. Messi fue el eje del juego ofensivo y rápidamente dejó claro que sería el protagonista de la jornada.

El primer gol llegó tras una jugada colectiva que culminó con la definición del capitán argentino, desatando la euforia de los aficionados. Poco después, volvió a aparecer para cerrar la goleada en el marcador con una ejecución llena de calidad, confirmando su papel estelar en el encuentro.

No conforme con su doblete, Messi también aportó en la creación de juego y sirvió una asistencia precisa para Jordi Alba, quien se encargó de poner el segundo tanto en el marcador. La conexión entre ambos volvió a reflejar la química que mantienen desde su paso por el Barcelona.

La goleada la completó Luis Suárez, quien encaminaba el festival de la noche marcando el tercero del partido. El uruguayo se sumó a la fiesta de los delanteros y selló un triunfo contundente que deja a Inter Miami en una posición privilegiada de cara al cierre de la temporada regular.

El rendimiento de Messi no pasó desapercibido, ya que su aporte ofensivo reafirma su condición de líder indiscutible en la MLS. Con dos goles y una asistencia, comandó a su equipo en uno de los partidos más completos de las últimas semanas.

El triunfo permite a Inter Miami alcanzar el segundo puesto de la Conferencia Este, lo que resulta clave para afrontar la recta final del campeonato con aspiraciones de asegurar un lugar en los playoffs. La contundencia mostrada genera optimismo en el plantel y en su afición.

Messi, que estuvo entrenando durante la semana con la Selección de Argentina en Miami, no fue utilizado por Lionel Scaloni en el amistoso ante Venezuela. Sin embargo, su nivel con Inter Miami demuestra que está en plena forma y listo para seguir brillando tanto en su club como en la Albiceleste.