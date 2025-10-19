Mundial Sub-20 | Cuándo y a qué hora se juega la final entre Argentina vs. Marruecos

La gran final del Mundial Sub-20 tendrá como protagonistas a la Selección de Argentina y a la Selección de Marruecos, este domingo a las 17:00 horas en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, en Santiago de Chile. El duelo promete ser histórico, enfrentando a una potencia tradicional del fútbol juvenil contra la gran revelación del torneo.

Argentina llega a esta instancia luego de superar con autoridad cada fase, mostrando solidez defensiva y calidad en ataque. En semifinales, la Albiceleste venció 1-0 a Colombia, gracias a la anotación de Mateo Silvetti, quien se ha convertido en una de las figuras del equipo. Los dirigidos por Diego Placente confían en su experiencia internacional y en la jerarquía de su plantel para buscar un nuevo título mundial.

Por el otro lado aparece la gran sorpresa del campeonato. Marruecos Sub-20 ha dejado boquiabiertos a propios y extraños con una campaña impecable, eliminando a selecciones de gran peso. Primero sorprendió al dejar fuera a Estados Unidos, y en semifinales protagonizó un partido inolvidable frente a Francia, al que superó en los penales tras un empate lleno de emoción.

El conjunto marroquí no solo ha demostrado orden y disciplina táctica, sino también una fortaleza anímica que le permitió revertir momentos adversos en fases decisivas. Para Marruecos, alcanzar la final ya es un logro histórico, pero el equipo dirigido por Mohamed Ouahbi busca cerrar con broche de oro un torneo que quedará grabado en la memoria del fútbol africano.

Argentina, que ha sido campeón en seis ocasiones de la categoría Sub-20, busca recuperar la corona y confirmar su estatus como una de las mayores potencias en la formación de talento juvenil. Con jugadores desequilibrantes en todas las líneas y una base que combina intensidad con talento, la Albiceleste llega como favorita, aunque consciente de que Marruecos ha sabido desafiar todos los pronósticos.

El Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos será el escenario de este choque de estilos, donde se espera un lleno total. La afición argentina ha seguido de cerca a su selección, mientras que Marruecos contará con un fuerte apoyo simbólico, al ser considerado ya un ejemplo de crecimiento y competitividad para el fútbol africano.

⭐️ La séptima estrella o la primera en su historia.



🇦🇷 Argentina 🆚 Marruecos 🇲🇦: final imperdible de la #U20WC en Chile. — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) October 19, 2025

Más allá del resultado, esta final del Mundial Sub-20 tiene todos los ingredientes para ser inolvidable: historia, sorpresas, talento emergente y la posibilidad de que un nuevo nombre quede escrito con letras doradas en el fútbol juvenil. Argentina busca reafirmar su grandeza y Marruecos quiere convertirse en leyenda.

El duelo entre Argentina y Marruecos Sub-20 será transmitido a nivel internacional y captará la atención de millones de aficionados. A partir de las 17:00 horas, el mundo del fútbol estará pendiente de lo que ocurra en Santiago, donde se coronará al nuevo campeón del Mundial Sub-20 2025.