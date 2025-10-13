Rudy Muñoz, la perla nacida en la Liga Nacional y jugador importante de la Selección Nacional de Guatemala

Fútbol Nacional

Rudy Muñoz, la perla nacida en la Liga Nacional y jugador importante de la Selección Nacional de Guatemala

Rudy Muñoz no tiene muchos partidos con la Selección de Guatemala, pero tras la Copa Oro 2025 demostró que puede ser una de las piezas con las que Luis Fernando Tena puede contar.

Tododeportes

|

time-clock

Rudy Muñoz, volante de la selección de Guatemala. (Fotoarte: David Morales).

Rudy Muñoz, volante de la selección de Guatemala. (Fotoarte: David Morales).

Con apenas 20 años el atacante nacido en la cantera del CSD Municipal ya se ha ganado su lugar en las convocatorias de la Selección de Guatemala que dirige el técnico mexicano Luis Fernando Tena.

Muñoz forma parte de un selecto grupo de jugadores guatemaltecos que cuenta con experiencia en una Copa del Mundo, ya que estuvo en la selección guatemalteca que disputó el Mundial Sub 20 de Argentina en 2023.

Viene de procesos de categorías inferiores y poco a poco se fue haciendo de un lugar en Municipal, equipo que le formó y en donde explotó hace unos torneos.

Sus buenas actuaciones en el equipo escarlata le valieron su convocatoria con la Selección Mayor de Guatemala en marzo de 2025 y desde entonces no solo ha sido regular en los llamados de Luis Fernando Tena, sino también uno de sus titulares.

LECTURAS RELACIONADAS

Rubio Rubin, delantero de la selección de Guatemala. (Foto arte: David Morales).

Rubio Rubín, el delantero de los momentos importantes de la Selección Nacional de Guatemala

chevron-right
Óscar Santis, delantero de la selección de Guatemala. (Foto arte: David Morales).

Óscar Santis, el perfil del goleador de la Selección Nacional de Guatemala

chevron-right

Con la Selección de Guatemala

Solamente este año acumula ya 13 apariciones con la Bicolor y pese que aún no se ha estrenado como goleador, suma asistencias en eliminatorias mundialistas y también en Copa Oro.

A nivel de clubes tiene casi 50 apariciones con los rojos Municipal, equipo con el que ya fue campeón del Clausura 2024.

Ficha rápida

  • Partidos con la selección: 13
  • Posición: Extremo
  • Club actual: CSD Municipal(Guatemala)
  • Fecha de nacimiento: 6 de febrero de 2005
  • Estatura: 1.68 metros

ESCRITO POR:

Tododeportes

Tododeportes

Lee más artículos de Tododeportes

ARCHIVADO EN:

Mundial 2026 Rostros de la Bicolor Rudy Muñoz Selección de Guatemala 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS