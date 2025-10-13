Rudy Muñoz, la perla nacida en la Liga Nacional y jugador importante de la Selección Nacional de Guatemala

Con apenas 20 años el atacante nacido en la cantera del CSD Municipal ya se ha ganado su lugar en las convocatorias de la Selección de Guatemala que dirige el técnico mexicano Luis Fernando Tena.

Muñoz forma parte de un selecto grupo de jugadores guatemaltecos que cuenta con experiencia en una Copa del Mundo, ya que estuvo en la selección guatemalteca que disputó el Mundial Sub 20 de Argentina en 2023.

Viene de procesos de categorías inferiores y poco a poco se fue haciendo de un lugar en Municipal, equipo que le formó y en donde explotó hace unos torneos.

Sus buenas actuaciones en el equipo escarlata le valieron su convocatoria con la Selección Mayor de Guatemala en marzo de 2025 y desde entonces no solo ha sido regular en los llamados de Luis Fernando Tena, sino también uno de sus titulares.

Con la Selección de Guatemala

Solamente este año acumula ya 13 apariciones con la Bicolor y pese que aún no se ha estrenado como goleador, suma asistencias en eliminatorias mundialistas y también en Copa Oro.

A nivel de clubes tiene casi 50 apariciones con los rojos Municipal, equipo con el que ya fue campeón del Clausura 2024.

