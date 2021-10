Newcastle United desplaza al Manchester City y su nuevo dueño, un jeque, lo quiere convertir en el equipo más poderoso del mundo

Por otro lado, Amanda Staveley, directora ejecutiva de PCP Capital Partners, aseveró: “Esta es una inversión a largo plazo. Estamos entusiasmados con las perspectivas de futuro del Newcastle United. Tenemos la intención de inculcar una filosofía unida en todo el club, establecer un propósito claro y ayudar a proporcionar un liderazgo que permitirá al Newcastle United alcanzar grandes logros a largo plazo”.

Hasta el momento no se han dado más detalles sobre la compra, pero el fondo saudí proveerá gran parte de los 300 millones en los que está valorada la operación.

El Newcastle ya es el club más rico del mundo. De un día a otro, el equipo del norte de Inglaterra se convierte en el más poderoso del planeta ya que sus dueños tienen un patrimonio de 320 billones, 10 veces más que el Manchester City.

Esta operación se produjo después de que se resolvieran los problemas con la Premier, que no dio luz verde a esta adquisición en abril del año pasado por los problemas de piratería en el país saudí con el operador catarí BeIn Sports, uno de los canales que poseen los derechos de la competición.

Un 93 % de los aficionados del Newcastle se han posicionado a favor de la venta, según una encuesta, ya que ven esta operación como una posibilidad de convertirse en un nuevo Manchester City, viendo que la situación del equipo en estos momentos es preocupante, ya que son penúltimos con tres puntos en siete jornadas.

Amnistía Internacional (AI) ha criticado a la Premier League por permitir la venta del Newcastle United al fondo saudí PIF y por no tener en cuenta los derechos humanos a la hora de tomar esta decisión.

PIF, que proveerá gran parte de los 300 millones de la compra del Newcastle, es una entidad ligada al estado de Arabia Saudí, algo que niega la Premier League. Esto les pone en un compromiso porque el país ha sido acusado de vulnerar los derechos humanos en repetidas ocasiones, como en el descuartizamiento del periodista Jamal Khashoggi en la embajada saudí en Estambul.

“En lugar de permitir a aquellos implicados en la violación de los derechos humanos entrar en el fútbol inglés solo porque tienen dinero, instamos a la Premier League que cambie sus políticas de dueños y presidentes para que se adecúen a los derechos humanos”, dijo AI en un comunicado.

It’s gone off again at St James’ park pic.twitter.com/W1yK6HGbAL

— Josh Halliday (@JoshHalliday) October 7, 2021