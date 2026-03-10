Newcastle vs Barcelona: día, hora y dónde ver el partido de ida de los octavos de final de la Champions League

El Barcelona arranca este martes su participación en los octavos de final de la Champions League 2025-2026, cuando visite en el partido de ida al Newcastle en Inglaterra, en el estadio St. James’ Park.

Ingleses y catalanes volverán a verse las caras en esta edición, luego de haberse enfrentado en la primera fecha de la fase de liga, cuando el equipo dirigido por Hansi Flick se llevó la victoria en territorio inglés con marcador de 1-2. Por ello, para esta serie se espera un duelo intenso durante los 180 minutos o más, en el que ambos equipos ya se conocen y ahora se enfrentan en una fase de eliminación directa, con partidos de ida y vuelta.

El cuadro azulgrana llega motivado tras ganar su último partido de Liga frente al Athletic Club en San Mamés, una cancha complicada; sin embargo, logró llevarse los tres puntos y ahora buscará mantener ese impulso para iniciar su participación en la fase final del torneo más importante del fútbol europeo.

Cabe mencionar que el Barcelona se ahorró una ronda en esta edición debido a que finalizó entre los primeros ocho de la fase de liga, por lo que no disputó el repechaje. Este duelo, por lo tanto, se convierte en uno de los más importantes de la temporada hasta ahora.

Por su parte, el Newcastle llega a este encuentro tras una serie de resultados irregulares y con el golpe reciente de su eliminación en la FA Cup, luego de caer frente al Manchester City. Por ello, buscará recomponer el rumbo al intentar vencer al Barcelona en este primer choque y obtener una ventaja para el encuentro de vuelta.

El partido se perfila como de pronóstico reservado, con dos conjuntos que saldrán a buscar el resultado desde el primer minuto en busca de avanzar en esta serie eliminatoria.

¿Cuándo, a qué hora y dónde ver el partido Barcelona vs. Newcastle?

El partido de ida de los octavos de final entre ingleses y españoles se disputará este martes 10 de marzo en el estadio St. James’ Park, casa del Newcastle.

Hora en Guatemala: 14.00 horas

Transmisión: ESPN

Streaming: Star+