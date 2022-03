“No hay mañana”: Comunicaciones va por una remontada que sería histórica contra el New York City FC en la Concachampions

En la teoría y en la práctica no es un juego fácil para el combinado albo. Por el contrario, es el partido más complejo de la temporada, hasta el momento.

Miles de guatemaltecos asistirán al Doroteo Guamuch Flores, creyendo en la remontada contra el New York City y, como lo dijo hace ya varios años atrás Carlos Miloc, ya fallecido: “Hay que planchar y almidonar las camisas blancas de Comunicaciones para llegar elegantes y vestidos para la ocasión”.

Hace una semana el equipo que dirige el uruguayo Willy Coito Olivera caía en el estadio Pratt & Whitney por 3-1 frente al equipo neoyorquino que el pasado sábado superó 4-1 a Montreal, en tercera jornada de la MLS.

CONFIANZA

En el día previo al duelo de vuelta de cuartos de final entre cremas y New York City FC, Coito Olivera se mostró tranquilo durante la conferencia de prensa y aseguró que él y todo el equipo confían en la remontada.

“Sabemos que tenemos que anotar dos goles y estar sólidos atrás. El New York City tiene jugadores desequilibrantes, pero nosotros estamos en nuestra casa y por momentos del partido de ida los complicamos, y aquí creo que será más todavía. Es importante tener paciencia y no desesperarnos para no dejar los espacios y que nos anoten”, señaló el estratega sudamericano.

El equipo de New York, campeón de la Conferencia del Este y la MLS Cup en el 2021, es un rival complicado que en la ida demostró su potencial.

“Somos conscientes de lo que nos estamos jugando. Para muchos, incluido el cuerpo técnico, es un partido que puede marcar la historia. De los últimos juegos, puede ser el más importante que vamos a tener. Debemos de tener mucha paciencia, porque el equipo tiene mucha velocidad arriba y con jugadores habilidosos”, admitió el técnico crema.

Comunicaciones se consagró en diciembre del 2021 como campeón de la Liga Concacaf después de imponerse a Motagua de Honduras en la cita final —6 a 3— y ahora espera continuar haciendo historia a nivel internacional.

“Vamos a tratar de contrarrestar con un bloque bien compacto para que no tengan espacio, tratando de realizar una presión alta para estar cerca del arco contrario. Sabemos y estamos conscientes que no hay mañana y lo tenemos que dar todo en este partido”, añadió.

El equipo estadounidense dejó en el camino en octavos de final al Santos de Guápiles de Costa Rica, mientras que Comunicaciones hizo lo propio con el Colorado Rapids del país del norte en un cierre épico disputado bajo la nieve y resuelto en tanda de penales.

La afición no olvida la hazaña de febrero, cuando los campeones de la Liga Concacaf 2021 llegaron a Estados Unidos con una ventaja de 1-0 a la vuelta de octavos ante el Rapids, que arrancó con una temperatura de -14°C.

Comunicaciones jugó casi todo el encuentro con un hombre menos, pero la figura de Kevin Moscoso se agigantó y ahora permite soñar con las semifinales.