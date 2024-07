La Comisión Disciplinaria de la Fifa ha decidido, en aplicación del artículo 36 de su Código, nombrar a un experto en integridad para que preste su ayuda en investigaciones sobre posibles contravenciones de la reglamentación del organismo tras los incidentes acontecidos durante el partido entre Argentina y Marruecos.

París 2024 se toma "muy en serio" los incidentes que enturbiaron el final del partido del torneo olímpico de futbol entre Argentina y Marruecos, y reforzará la seguridad en el estadio Geoffroy-Gichard

"Podemos confirmar que las medidas de seguridad reforzadas, incluida una mayor presencia de agentes al pie del terreno, serán adoptadas en los próximos partidos en el estadio de Saint-Etienne", señalaron las fuentes.

Una hora y media más tarde, el partido se reanudó "con total seguridad" y "sin que ninguna persona resultara herida", indicaron.

La confusión reinó al término del encuentro, que acabó sin espectadores en la grada y después de que, tras intervenir el VAR, se anulara el gol del empate a dos goles que marcó Cristian Medina.

Argentina acabó inclinándose por 1-2 en el partido, que terminó entre las protestas de la delegación argentina por esos hechos.

La resolución de lo acontecido provocó la indignación en Argentina. La Afa incluso elevó una reclamación a la Fifa por lo ocurrido, según anunció su presidente, Claudio Tapia, "para que se tomen las medidas reglamentarias pertinentes y se imponga una sanción a quien o quienes corresponda".

