Pochettino lanza crítica al arbitraje guatemalteco tras la final: “Fue un penal silencioso y claro”

La final de la Copa Oro 2025 no solo dejó emociones en la cancha, sino también declaraciones cargadas de polémica. Mauricio Pochettino, entrenador de Estados Unidos, no ocultó su frustración al referirse a una acción que, desde su perspectiva, pudo haber cambiado el rumbo del partido ante México.

Al finalizar el encuentro, el técnico argentino fue cuestionado sobre una jugada en la que sus dirigidos reclamaron penalti, misma que fue ignorada por el árbitro guatemalteco Mario Escobar Toca y tampoco fue revisada por el VAR. Sin titubeos, Pochettino expresó su inconformidad: "No quiero llorar, no vine aquí para eso, pero todos lo vimos… si esa jugada hubiera ocurrido en el otro lado del campo, seguro se marcaría penal".

El estratega enfatizó que no busca excusas, pero dejó claro que, a su criterio, la acción fue evidente: "El balón impacta en la mano del defensor, y no es que la mano estuviera en el suelo como parte natural del movimiento; la mano estaba sobre el balón. Esas son las pequeñas situaciones que suelen pasarse por alto, las llamo penales silenciosos".

Con un tono sereno, pero firme, el entrenador añadió que entiende la dificultad de tomar decisiones bajo presión: "Con 70 mil personas mirando, claro que no es fácil. Pero es ahí donde uno espera que haya valentía para pitar lo correcto. Esa jugada pudo habernos dado la oportunidad de celebrar un título hoy".

Pochettino evitó dramatizar más allá de sus palabras, pero remarcó que su equipo merecía un mejor destino: "No es momento de llorar ni de buscar culpables, pero lo que ocurrió fue claro para todos. Nos duele, pero seguimos adelante, enfocados en lo que viene".

Más allá de la jugada polémica, el técnico resaltó la entrega de sus jugadores en la final: "Estoy muy orgulloso de este grupo, luchamos hasta el final y demostramos carácter. Tenemos mucho por aprender, pero también mucho por ofrecer".

El timonel cerró sus declaraciones con una reflexión, dejando abierta la puerta a futuras revanchas: "Esto es fútbol, a veces te toca, a veces no. Nos quedamos con la cabeza en alto y con la mirada puesta en lo que viene. Hay un gran año por delante, y seguiremos compitiendo con la misma pasión".

La polémica está servida y, pese al bicampeonato de México, el debate sobre el arbitraje en la final continuará siendo tema de conversación en los próximos días.

USMNT coach Mauricio Pochettino is adamant that it was embarrassing that the the referee didn’t call a penalty kick on the handball in the box. pic.twitter.com/HhJJg6g4ph