¿Podía ser sancionado? Por qué Mbappé dio el brazalete de capitán al árbitro en el partido de Francia en el Mundial

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¿Podía ser sancionado? Por qué Mbappé dio el brazalete de capitán al árbitro en el partido de Francia en el Mundial

En el partido de Francia contra Noruega, Kylian Mbappé llamó la atención cuando, al momento de ser sustituido, le dio el brazalete de capitán al árbitro.

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Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo I - Noruega vs Francia

Kylian Mbappé, de Francia, gesticula durante el partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Noruega y Francia, en Boston, EE. UU., el 26 de junio de 2026. (Foto Prensa Libre: EFE)

La selección de Francia no solo obtuvo un puntaje perfecto este 26 de junio en la fase de grupos al vencer 4-1 a Noruega, sino que también se clasificó de forma directa a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

La gran figura de Les Bleus fue Ousmane Dembélé, actual Balón de Oro y autor de un triplete que le dio la victoria a su equipo.

Sin embargo, otro jugador que captó las miradas fue Kylian Mbappé, no por las constantes ocasiones de peligro que generó para marcar, sino por un gesto que hizo con el brazalete de capitán.

Todo comenzó en el segundo tiempo, cuando Mbappé fue sustituido por Mateta y, mientras se dirigía al banquillo, se quitó el brazalete de capitán.

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Como es habitual, cuando el capitán de un equipo es sustituido durante el partido debe entregar el brazalete directamente al jugador que asumirá esa responsabilidad.

Sin embargo, Mbappé sorprendió a todos cuando le entregó el brazalete al árbitro Michael Oliver para que este se lo diera a Aurélien Tchouaméni.

De acuerdo con el diario deportivo Marca, la decisión de Mbappé se debió a las reglas relacionadas con las sustituciones.

Estas establecen que, si un jugador tarda más de 10 segundos en abandonar el terreno de juego, puede ser sancionado. En el caso de Mbappé, podía recibir una tarjeta amarilla.

Además de la sanción, Francia se habría quedado con 10 jugadores durante aproximadamente un minuto en el partido contra Noruega.

La acción de Mbappé generó diversas reacciones en las redes sociales. Algunos consideraron que era necesario entregar el brazalete al árbitro para no perder tiempo; otros criticaron que no se lo diera directamente al jugador que asumiría la capitanía.

Lea también: Kane, Mbappé, Müller y Ronaldo: Estos son los máximos goleadores de cada Mundial y ganadores de la Bota de Oro

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

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