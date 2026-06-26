¿Podía ser sancionado? Por qué Mbappé dio el brazalete de capitán al árbitro en el partido de Francia en el Mundial

La selección de Francia no solo obtuvo un puntaje perfecto este 26 de junio en la fase de grupos al vencer 4-1 a Noruega, sino que también se clasificó de forma directa a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

La gran figura de Les Bleus fue Ousmane Dembélé, actual Balón de Oro y autor de un triplete que le dio la victoria a su equipo.

Sin embargo, otro jugador que captó las miradas fue Kylian Mbappé, no por las constantes ocasiones de peligro que generó para marcar, sino por un gesto que hizo con el brazalete de capitán.

Todo comenzó en el segundo tiempo, cuando Mbappé fue sustituido por Mateta y, mientras se dirigía al banquillo, se quitó el brazalete de capitán.

Como es habitual, cuando el capitán de un equipo es sustituido durante el partido debe entregar el brazalete directamente al jugador que asumirá esa responsabilidad.

MBAPPÉ LE PIDE AL ÁRBITRO QUE LE DÉ EL BRAZALETE A TCHOUAMÉNI 🌟🇫🇷#DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/fDSsEsYhNt — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) June 26, 2026

Sin embargo, Mbappé sorprendió a todos cuando le entregó el brazalete al árbitro Michael Oliver para que este se lo diera a Aurélien Tchouaméni.

Mbappe le ordena al árbitro que le dé el brazalete a Tchouameni. Ha visto todos los memes del dictador y en vez de victimizarse ha decidido regalarnos memes. pic.twitter.com/gyMNbAeGiT — gam (@mbafraaude) June 26, 2026

De acuerdo con el diario deportivo Marca, la decisión de Mbappé se debió a las reglas relacionadas con las sustituciones.

Kylian Mbappé ordenándole al árbitro que le dé su brazalete de capitán a Tchouameni 😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/snFpDKCiHZ — Casper🧢 (@CasperLDS_) June 26, 2026

Estas establecen que, si un jugador tarda más de 10 segundos en abandonar el terreno de juego, puede ser sancionado. En el caso de Mbappé, podía recibir una tarjeta amarilla.

Además de la sanción, Francia se habría quedado con 10 jugadores durante aproximadamente un minuto en el partido contra Noruega.

La acción de Mbappé generó diversas reacciones en las redes sociales. Algunos consideraron que era necesario entregar el brazalete al árbitro para no perder tiempo; otros criticaron que no se lo diera directamente al jugador que asumiría la capitanía.

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