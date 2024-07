El pasado 19 de agosto de 2023, el Inter de Miami levantó el primer título oficial en toda su historia, la Leagues Cup 2023, tras derrotar al conjunto de Nashville por penales.

Por haber conseguido el campeonato, las "Garzas" obtuvieron la clasificación a la Copa de Campeones 2024, un beneficio que los dos campeones anteriores de la Leagues Cup no habían conseguido.

La primera edición del certamen se llevó a cabo en 2019, y en esa ocasión el Cruz Azul mexicano se coronó campeón. Posteriormente, la edición de 2020 tuvo que ser suspendida por la pandemia de Covid-19.

En 2021, el Club León de México levantó el título norteamericano tras vencer al Seattle Sounders de Estados Unidos, y en 2022 el torneo no se llegó a disputar, ya que coincidía con las fechas de la Copa del Mundo de Catar.

En 2019, para la primera edición del torneo, la competición contó con la aprobación de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf), sin embargo, fue organizada de manera independiente.

Las primeras cuatro ediciones de la Leagues Cup (De las cuales solamente se disputaron dos), no fueron organizadas por la Concacaf, y por ende, no fueron considerados campeonatos oficiales por parte de la Federación Internacional de Fútbol Asociación​ (Fifa).

Fue a partir de la edición de 2023, en donde se coronó el Inter Miami, que la copa fue anunciada como un certamen oficial de la Concacaf, ya que participarían todos los clubes de las primeras divisiones en México y Estados Unidos.

Por esa razón, los campeonatos del 2019 al 2022 se consideran "no avalados" por la Concacaf, y el Cruz Azul, junto con el el Club León, fueron campeones en ediciones "amistosas" de la Leagues Cup y los títulos no cuentan como oficiales.

