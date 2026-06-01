Portugal inicia su preparación para el Mundial 2026 con Cristiano Ronaldo como líder

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Portugal inicia su preparación para el Mundial 2026 con Cristiano Ronaldo como líder

Con Cristiano Ronaldo como líder, Portugal comienza su camino al Mundial 2026 pese a algunas ausencias

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Selección de Portugal comienza su preparación para el Mundial 2026. (Foto: Prensa Libre; Portugal)

Selección de Portugal comienza su preparación para el Mundial 2026. (Foto: Prensa Libre; Portugal)

La selección de Portugal, comandada por Cristiano Ronaldo, comenzó este lunes su preparación para la Copa del Mundo del 2026 con una primera jornada de entrenamientos marcada por la ilusión y algunas ausencias temporales.

Bajo la dirección del técnico español Roberto Martínez, el equipo trabajó con 23 futbolistas disponibles, incluido su capitán, Cristiano Ronaldo, quien continúa como referente del grupo.

La principal novedad en este arranque es la ausencia de Vitinha, Nuno Mendes, João Neves y Gonçalo Ramos. Los jugadores aún no se han incorporado debido a su reciente participación en la final de la Liga de Campeones con el Paris Saint-Germain. Se espera que se integren a la concentración el 6 de junio, cuando Martínez dispondrá del plantel completo.

Como parte de su preparación, la selección portuguesa disputará dos encuentros amistosos en casa: el 6 de junio contra Chile y el 10 de junio frente a Nigeria. Estos partidos servirán para afinar aspectos tácticos antes del viaje a Norteamérica, donde el Mundial se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

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Portugal integrará el Grupo K junto con Colombia, Uzbekistán y la República Democrática del Congo, en una llave que combina experiencia sudamericana con rivales menos tradicionales, pero con capacidad para sorprender.

Con una mezcla de talento joven y figuras consolidadas, y con Cristiano Ronaldo como líder del proyecto, el conjunto portugués se perfila como uno de los equipos a seguir en la próxima cita mundialista.

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Periodista de Deportes, con cuatro años de experiencia.

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