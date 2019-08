Preocupación en el PSG: Kylian Mbappé y Edinson Cavani se lesionan

Cavani fue el primero en dañarse. Antes del cuarto de hora, con el marcador con empate, el uruguayo sufrió un golpe y dejó el terreno de juego. Fue sustituido por el camerunés Eric Maxim Choupo Moting, autor después de dos de los cuatro tantos que logró su equipo.

En plena discusión sobre el futuro del brasileño Neymar, que tampoco fue convocado para este encuentro de la tercera jornada de la Ligue 1, fue la estrella parisina, Mbappe, el que encendió las alarmas cuando se lesionó.

Kylian Mbappe, que alcanzó su partido cien en la Ligue 1, salió malparado tras encarar a Baptiste Reynet, portero visitante, en el minuto 66. Sintió dolor en la parte posterior del muslo izquierdo y pidió el cambio.

Not what PSG fans want to see.

Mbappe grimacing as he clutches his left hamstring. pic.twitter.com/ZSNUuySqXt

— ESPN FC (@ESPNFC) August 25, 2019