Sergio Ramos: “Neymar me parece un jugador top”

Sergio Ramos habló de Neymar después del empate frente al Valladolid. (Foto Prensa Libre: AFP)

“Yo creo que recuperar la mejor versión de jugadores que han sido importantes como Gareth o James, que es ‘top’ del mundo para mí, siempre es positivo para la plantilla. Que haya esa competencia va a ser bueno para el equipo y será más fácil revertir esta situación. Es una solución más para el mister”, dijo.

Sergio Ramos contestó también a los rumores que sitúan al brasileño Neymar Junior en el Real Madrid, ensalzando la calidad de este: “Neymar me parece un jugador ‘top’, de los tres mejores del mundo, pero hablar de jugadores que no forman parte de nuestra plantilla es faltar al respeto un poco a esta plantilla y a jugadores que han llegado nuevos y con mucha ilusión. Nosotros estamos contentos con la plantilla que tenemos, ya veremos en el futuro”, dijo.

“En el Madrid siempre se habla de todo siempre que el mercado esté abierto. Nosotros tenemos que ser fríos en ese aspecto y pensar que somos los que estamos. Hablar de jugadores que pueden venir es engañarnos a nosotros mismos. Estamos contentos con la plantilla que tenemos y con los que somos vamos a ir al frente”, insistió.

Lee también: Fernando Torres se despide: “Gracias al futbol por haberme hecho tan feliz”

Ramos contestó a las palabras de Zinedine Zidane en sala de prensa en las que se mostró contrariado por la desconexión del equipo tras una buena primera parte y por el error defensivo en el minuto 88 que propició el empate del Valladolid.

“A veces hay que pensar más con la cabeza que con el corazón. Hoy quizá era más necesario mirar hacia atrás y no buscar el segundo gol, e intentar ser más contundentes que quizá era a lo que quería referirse nuestro entrenador. Aprender, todavía es pronto y es una pena porque después de una primera parte en la que nos podíamos haber ido con un resultado bastante amplio no ha sido así. La fortuna que tuvimos el otro día en Vigo hoy nos ha faltado”, declaró.

“Nos duele por ser el primer partido en el Bernabéu. La gente viene con esa ilusión renovada y nos hubiese gustado darles una satisfacción y una alegría porque al final hay mucha gente que vive de esa ilusión que le da este pequeño ratito dentro del Bernabéu”, añadió.

El capitán aseguró también que al equipo no le falta gol: “Pienso que no. El fútbol a veces es fortuna, el equipo ha hecho buen fútbol en la primera parte y yo he disfrutado desde atrás. Si el resultado hubiese sido otro quizá no estaríamos hablando de la falta de gol y los fichajes.

Hay que creer en este equipo y ya veremos lo que será el futuro”. Además, Sergio Ramos defendió la preparación llevada a cabo por el equipo a pesar de los malos resultados en la pretemporada, en la que destacó la derrota 3-7 frente al Atlético de Madrid: “Hablar de resultados de la pretemporada es pasado, hay que aprender de las cosas que hacemos mal en ese sentido”.

“La derrota -frente al Atlético- fue dura, pero hay que seguir adelante. Nosotros estábamos mentalizados en llegar fuertes al inicio de temporada. El otro día en Vigo vimos un Real Madrid muy fuerte, físicamente bien y esa es la idea que requiere la pretemporada”, defendió.

Por último, Ramos habló sobre el futuro del costarricense Keylor Navas, que vuelve a estar en entredicho, y se mojó asegurando que quiere que se quede: “Keylor me parece de los mejores porteros del mundo. Entiendo que sea una situación complicada para Zidane, pero tenemos a dos grandes porteros y eso es bueno. Keylor es un gran portero y un buen amigo y quiero que se quede”.

Contenido relacionado

> Esto es lo que opina Zidane sobre Gareth Bale

> Por esta razón, Zidane asegura que nadie tiene asegurada la titularidad en la portería del Real Madrid

> Sergio Ramos y Pilar Rubio visitan a Keylor Navas en su luna de miel en Costa Rica