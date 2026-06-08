Primera designación del Mundial 2026: el árbitro que tendrá el honor del silbatazo inicial

A pocas horas de que el balón comience a rodar en la Copa del Mundo 2026, la Fifa definió a uno de los protagonistas que tendrá la responsabilidad de dar el primer silbatazo del torneo.

El brasileño Wilton Sampaio fue designado para impartir justicia en el partido inaugural entre México y Sudáfrica, un duelo que marcará el comienzo de una nueva edición de la máxima fiesta del futbol.

Sampaio es considerado uno de los árbitros más experimentados de Sudamérica y cuenta con más de 15 años de trayectoria en el profesionalismo. Su historia en el arbitraje comenzó cuando apenas tenía 15 años y en el año 2000 ingresó a la Escuela de Arbitraje de Brasilia. Nueve años después debutó en el Brasileirao y en el 2013 obtuvo la escarapela Fifa, abriéndose paso en los escenarios más importantes del futbol internacional.

Desde entonces, el juez brasileño ha dirigido encuentros de Copa Libertadores, Copa Sudamericana,eliminatorias mundialistas y torneos organizados por la Fifa. Su experiencia quedó reflejada en la Copa del Mundo de Catar 2022, donde fue uno de los árbitros con mayor actividad al participar en cuatro encuentros.

Para un partido de semejante magnitud, la Fifa también apostó por una fuerte presencia brasileña en el equipo arbitral. Sampaio estará acompañado por sus compatriotas Bruno Pires y Bruno Boschilia como asistentes, conformando una terna principal íntegramente brasileña para el encuentro que abrirá el Mundial 2026.

A lo largo de su carrera, Sampaio se ha caracterizado por un estilo firme y disciplinario. En 596 partidos oficiales ha mostrado 2,974 tarjetas amarillas, un promedio cercano a cinco por encuentro. Esa rigurosidad le ha valido elogios y críticas, incluyendo cuestionamientos de figuras como Lionel Messi y Marcelo Gallardo, aunque también es reconocido por permitir la continuidad del juego y aplicar la ley de ventaja siempre que las acciones lo permitan.

El equipo arbitral se completará con el paraguayo Juan Gabriel Benítez como cuarto oficial, mientras que en el VAR estarán el colombiano Nicolás Gallo, el chileno Juan Lara y el francés Jérôme Brisard.

Sampaio ya sabe lo que es dirigir a México. En la Copa América Centenario estuvo al frente de la victoria azteca por 2-0 sobre Jamaica. Más recientemente, condujo el empate 1-1 entre Rayados de Monterrey e Inter de Milán en el Mundial de Clubes.