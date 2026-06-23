“Probablemente nos ganen” La inesperada declaración de Erling Haaland previo a su juego contra Francia en el Mundial

La selección de Noruega ha hecho historia tras su triunfo por 3-2 ante Senegal, ya que, por primera vez en su historia futbolística, se encuentra clasificada para la siguiente fase del torneo, en este caso, los dieciseisavos de final.

De la mano de su goleador, Erling Haaland, los nórdicos han mostrado su poderío en sus dos compromisos mundialistas, además de volverse virales en redes sociales por sus curiosas celebraciones.

Ahora, la selección nórdica, que ocupa el segundo lugar del grupo I, se prepara para su partido más difícil: contra Francia, subcampeona del mundo en el 2022 y actual líder del grupo.

A pesar de que el ambiente dentro del vestuario y entre la afición es de ilusión y alegría, el goleador del equipo dio recientemente unas declaraciones que pueden calificarse de "realistas".

Según medios como el canal público NRK y Fox Sports, Haaland se sinceró y dijo que, en el próximo encuentro de Noruega contra Francia, los franceses no solo son favoritos para ganar el partido, sino también para conquistar el Mundial.

"Honestamente ahora no me importa demasiado. Hemos terminado, logramos pasar, lo cual es increíble, así que ahora no me importa mucho ese partido. Probablemente nos ganen. Probablemente ganen el torneo", afirmó Haaland.

Erling Haaland was asked about Norway’s Group I decider against Kylian Mbappe’s France.



“I don't care much. They'll probably beat us and win the title.” 😂 pic.twitter.com/tYuEEdPZhl — Sacha Pisani (@Sachk0) June 23, 2026

El canal NRK interpretó las declaraciones de Haaland como un mensaje de mesura y, además, recogió otra afirmación del jugador, en la que se mostró satisfecho por el trabajo realizado y por lo que representa disputar su primer Mundial.

"Está entre las noches más importantes de mi vida. Tanto contra Irak como esta noche, tengo una sensación parecida a la que tuve en la final de la Champions League. Es algo muy especial", dijo Haaland.

Francia y Noruega ocupan el primer y segundo lugar, respectivamente, del grupo I, con apenas una diferencia de un gol. Además, Haaland está empatado en goles con Kylian Mbappé, por lo que el partido del próximo 26 de junio será decisivo para determinar qué equipo termina la fase de grupos con puntuación perfecta.

Lea también: Erling Haaland llega a 59 goles con Noruega y ya acumula cuatro en el Mundial 2026