¿Puede Guardiola salvar la temporada del Manchester City?

El domingo los Citizens concedieron la sexta derrota de la temporada, ante el Tottenham de Jose Mourinho, el antiguo mejor enemigo del entrenador español, cuando dirigían a Real Madrid y Barcelona, hace casi una década.

El City ya accedió a su tercera final consecutiva de la Copa de la Liga, en la que es el gran favorito ante el Aston Villa el 1 de marzo. En la Copa, el miércoles juega frente al Sheffield Wednesday en la quinta ronda.

Pero el éxito de la temporada del City se medirá sin duda en la gran competición europea, en la que desafía en octavos al Real Madrid, 13 veces campeón.

La incapacidad de Guardiola de llevar al equipo más allá de los cuartos de Champions en las tres ediciones precedentes es la mayor decepción desde su desembarco en el futbol inglés en el 2016.

“Cuando sea juzgado, si no gano en mi último periodo aquí, habré fracasado. Lo sé”, señaló el entrenador este fin de semana.

Para poder luchar por la ‘Orejona’, el City necesita mejorar en los dos extremos del campo, aunque la defensa es la gran prioridad.

En las dos temporadas anteriores ganó el título en la Premier con brillantez. En la primera de ellas concedió 27 goles y en la temporada pasada 23. Con todavía 13 partidos por jugar, este curso ya ha recibido 29.

A bad result and overall performance… We should have done the job and score way before being punished tonight. Lessons got to be learned for the next important games ✊🏾 #ComeOnCity pic.twitter.com/odqDXDp9Ni

La baja del francés Aymeric Laporte, durante gran parte de la temporada por una lesión de rodilla, y la marcha del antiguo capitán Vincent Kompany dejaron a Guardiola sin dos hombres importantes en la zaga, con John Stones y Nicolás Otamendi ofreciendo un rendimiento pobre.

Laporte ya está de vuelta, aunque va recuperando poco a poco la forma tras regresar en la victoria 1-0 ante el Sheffield United hace casi dos semanas.

El francés tiene todavía tres semanas para afinarse antes de que el City visite al Real Madrid el 26 de febrero.

Las otras dudas de Guardiola están en el lateral izquierdo. El ucraniano Oleksandr Zinchenko fue titular ante el Tottenham pero lo expulsaron a la hora de juego por una segunda amarilla.

Benjamin Mendy no ha recuperado la confianza de Guardiola en otra temporada en la que ha tenido problemas físicos, mientras que el español Angeliño, titular en la mayor parte de los partidos importantes, como ante el Liverpool y el Manchester United, fue cedido al Leipzig la semana pasada.

PEP 💬 We played well, but we lost the game. They arrived twice and scored two goals.

I don’t have too many things to say about our performance.

It’s happened before too against United where they created a few and we did a lot but didn’t score.

🔵 #ManCity #TOTMCI

— Manchester City (@ManCity) February 2, 2020